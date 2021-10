Unvergleichlicher Klang

Weikersheim. Das Orchester spielt in voller Besetzung: So wird das „Sinfoniekonzert“ am 16. Oktober um 19.30 Uhr in der Volksmission Weikersheim ein Genuss für das Publikum wie für die jugendlichen Musiker selbst, die den unvergleichlichen Klang eines vollen Orchesters lange schmerzlich vermisst haben. Auf dem Programm stehen unter anderem „Finlandia“ und der Valse Triste von Jean Sibelius, der Kaiserwalzer von Johann Strauß und Auszüge aus der Feuervogel Suite von Igor Strawinsky.

Das Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule ist eines der Spitzen-Mitgliedsensembles der Jeunesses Musicales Deutschland und ein herausragendes junges Orchester. Die beiden Orchesterleiter arbeiten mit den Musikern auf höchstem Qualitätsniveau. Höhepunkte für das Orchester waren zuletzt 2016 eine Chinareise und 2018 eine Tournee nach Griechenland und Luxemburg. Nach der corona-bedingten Pause sind die 80 Jugendlichen in diesem Herbst wieder für eine Probenwoche zu Gast in der Musikakademie Weikersheim. jmd