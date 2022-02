Unterwegs auf dem Waldwanderweg

Weikersheim. Die Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein wandert am Sonntag, 13. Februar auf einem Waldwanderweg durch den Schorrenwald bei Schrozberg. Start ist der Parkplatz am Waldeingang, danach geht es vorbei an der Schorrenhütte und über die Kronprinzenallee und den anschließenden Kronprinzenweg bis ans Ende des Waldes am Ostrand. Von hier hat man Ausblicke auf die nahegelegenen Orte Obereichenrot und Bovenzenweiler. Nach wenigen Metern auf einer Landstraße geht es zurück in das Waldstück „Geistholz“ , vorbei an den Knobelteichen und wieder zurück auf den HW 8. Die komplette Strecke verläuft auf breiten geschotterten und flachen Waldwegen. Der ehemalige Förster Martin Link aus Creglingen wird während der Wanderung interessante Informationen über die Forstarbeit früher und heute und die Auswirkungen des Klimawandels schildern. Streckenlänge: 8,5 Kilometer, bei einer Gehzeit von zirka 2,5 Stunden. Treffpunkt um 13 Uhr am Parkplatz Humboldtstraße 4 in Weikersheim. Start in Schrozberg um 13.30 Uhr. Die aktuell gültigen Corona-Regeln 2G sind einzuhalten (Impfnachweis ist mitzubringen). Ebenso ist ein Mund-Nasen-Schutz mitzuführen. Die Kontaktdaten werden in einer Teilnehmerliste erfasst. Personen mit Erkältungssymptomen oder Kontakt zu corona-infizierten Personen in den vergangenen 14 Tagen dürfen nicht teilnehmen.

