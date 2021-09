Unfall wegen Handynutzung

Elpersheim/Markelsheim. Zwei Verletzte und zwei beschädigte Fahrräder sind die Folgen eines Fahrradunfalls am Donnerstagabend bei Elpersheim. Dies teilte die Polizei jetzt mit.

Zum Unfallhergang: Eine 80-Jährige war gegen 17.30 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann auf einer Radtour auf dem Fahrradweg vom Weikersheimer Ortsteil Elpersheim in Richtung Markelsheim unterwegs. Sie hielt kurz am rechten Fahrbahnrand an, um etwas aus ihrer Fahrradtasche herauszuholen.

Ein 21-jähriger Fahrradfahrer war vermutlich so durch die Nutzung seines Handys abgelenkt, dass er die haltende Frau übersah und ihr in den Rücken fuhr. Hierdurch wurde die 80-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der junge Mann erlitt bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen. Er musste aber nicht behandelt werden. Der 21-Jährige muss nun laut Polizeibericht mit einer Anzeige wegen der Verursachung des Unfalls rechnen. pol

