Weikersheim. Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Samstag einen in Weikersheim geparkten Pkw. Zwischen 0 Uhr und 3 Uhr begaben sich die unbekannte Person zu dem in der Bachstraße abgestellten Wagen und setzte sich vermutlich auf die Motorhaube des Autos. Dadurch entstand eine Delle. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, melden.

