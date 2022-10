Ulrich Dietz unterstützt jetzt die Vorsitzende

Weikersheim. Der VdK Weikersheim hat eine vakante Position in seinem Vorstand besetzt: Ulrich Dietz wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes in Markelsheim gab es auch Ehrungen für 25 und zehn Jahre.

Die Vorsitzende Gertrud Meuthen empfing als Ehrengäste Hildegard Buchwitz-Schmidt in Vertretung von Bürgermeister Nick Schuppert und Pfarrerin z.A. Barbara Weißenstein.

Nach dem Totengedenken bedauerte die Vorsitzende, dass mit der Pandemie der monatliche Info-Treff und weitere Veranstaltungen ausgefallen seien. Erfreulich ist, dass der Ortsverband auch in der Coronazeit gewachsen sei.

Mehr Mitglieder

Der Mitgliederbestand wuchs trotz Sterberate und Kündigungen auf 418 Mitgliedern an. Meuthen kündigte für den 5. Januar eine Fahrt zu „Holliday on Ice“ mit vorherigem Besuch der Modewelt Adler in Haibach an. Allerdings müsste die Teilnahme schon bis Ende November dem Veranstalter verbindlich mitgeteilt werden.

In einem kurzen Rückblick gab Kreisverbandsvorsitzender und Schriftführer Werner Seeger den Verlauf des letzten Jahres bekannt. Er hob hervor, dass beim traditionellen Sommerfest vor den Ferien am Schützenhaus der SGI eine Mannschaft gebildet werden konnte, um am traditionellen Kärweschießen teilzunehmen. Dabei lobte er die Frauen, die die Nase im Einzelwettkampf Sportgewehr vorn hatten. Der VdK-Ortsverband schnitt als Mannschaft insgesamt nicht schlecht ab.

Wieder Beratung

Im VdK-Kreisverband Mergentheim finde ab jetzt wieder regelmäßig jeden zweiten Dienstag im Monat eine Beratung der Sozialrechtsabteilung in der Geschäftsstelle Bad Mergentheim statt.

Der Erfolg der Sozialrechtsstellen zeige sich in den im Jahr 2021 erstrittenen 12 000 Verfahren, bei denen 17 Millionen Euro zur Auszahlung kamen. Davon entfielen allein auf den Kreisverband Mergentheim fast 157 000 Euro. Ferner wies Seeger darauf hin, dass Aktivitäten und Termine wie gehabt in den Printmedien veröffentlicht würden. Sie seien auch auf der Homepage www.vdk.de/ov-weikersheim zu lesen.

Gute Arbeit gelobt

Nach dem Bericht des Kassenwartes Willi Geier über die Ein- und Ausgaben wurde von den Revisoren Toni Söllner und Dieter Nast die einwandfreie Führung des Kassenbuchs bestätigt und eine Entlastung empfohlen. Frauenbeauftragte Gisela Dittkuhn gab einen Rückblick auf das Jahr 2021. Die Betreuung der Mitglieder mit Geburtstag hatte sich gegenüber dem Vorjahr etwas erhöht.

Buchwitz-Schmidt wurde als Wahlleiterin vorgeschlagen und führte die Entlastung des alten Vorstands durch. Dieser wurde von den Mitgliedern einstimmig mitgetragen. Sie lobte die gute Arbeit des alten Vorstandes. In einer offen durchgeführten Nachwahl wurde Ulrich Dietz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Dieser hatte die Position bereits kommissarisch inne. Er sagte, dass er diese Aufgabe gerne übernimmt und seine Vorsitzende nach besten Kräften unterstützen werde.

Nach der Wahl wurden langjährigen Mitglieder geehrt. Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Alfred Sackmann, das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten der beruflich verhinderte Gerhard Kneifl, die Ehepaare Regina und Otto Wetzel, Ehepaar Jutta und Alfred Klenk sowie das Ehepaar Renate und Alois Burger vor Ort ausgehändigt.

Besondere Tanzeinlage

Zum Ausklang gab es wieder eine Überraschung, die für Begeisterung sorgte. Einige traditionelle Tänze von der Kindertanzgruppe der Markelsheimer Winzertanzgruppe wurden mit Stolz aufgeführt. Sie zeigten das in dem Bad Mergentheimer Ortsteil bestehende Interesse an volkstümlichen Tänzen.