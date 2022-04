Typische Weine inmitten der Natur genießen

Laudenbach. Die „Laudenbacher Weinerlebniswanderung“ ist ein Erlebnis für alle Sinne, verbunden mit Wein, Natur, Kultur und einer geführten Wanderung.

Zum 14. Mal veranstalten die Laudenbacher Weingärtner gemeinsam mit der Weingärtner Markelsheim eG die Laudenbacher Weinerlebniswanderung. Nach zwei Jahren Pause freut man sich, diese beliebte Veranstaltung wieder anbieten zu können. Wie immer findet am letzten Wochenende im April gleichzeitig in allen deutschen Weinbaugebieten ein Wein-Wander-Wochenende statt.

Unter dem Motto „Wein, Natur und Kultur“ wird am Sonntag, 24. April die geführte Weinerlebniswanderung auch in Laudenbach angeboten.

Treffpunkt ist zwischen 13 und 14.30 Uhr am Eingang zum Julius-Echter-Keller in Laudenbach. Die Markelsheimer Weinkönigin Josefine Büttner wird die Begrüßung der Weingäste vornehmen. Gruppenweise besteht die Möglichkeit, mit einem Führer Wissenswertes über Laudenbach, den Weinbau, Natur und Kultur auf der unterhaltsamen Wanderung zu erfahren. Der Wanderweg ist ausgeschildert, so dass jeder alleine oder in der Gruppe die Landschaft und Natur rund um Laudenbach und Haagen selbst entdecken kann.

Die Wanderung führt in diesem Jahr über den Steinriegelweg durch die Weinberge im Vorbachtal nach Haagen. Dort ist noch die typische Steinriegellandschaft mit den Weinbergen erhalten.

Der Rückweg führt über Haagen auf der anderen Talseite zurück nach Laudenbach. An drei Stationen: Hohenberg, Ortsmitte Haagen mit Kaffee- und Kuchenangebot, Pavillon Kürbisecken, werden die heimischen Weine der WG Markelsheim angeboten.

Jeder Teilnehmer kann auf dieser Runde die typischen Weine inmitten der Natur genießen. Zum Abschluss der Genusswanderung stärkt man sich mit einem leckeren Winzervesper im urigen Julius-Echter-Keller, kann weitere Weine verkosten und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Die Streckenlänge beträgt ca. 6 Kilometer bei 60 Meter Höhendifferenz. Aus organisatorischen Gründen können Tickets nur im Vorverkauf bei der Weingärtner Markelsheim eG, der Bäckerei Mühleck in Laudenbach oder im Internet unter „Ticketverkauf Weinerlebniswanderung Laudenbach“ erworben werden.

Um einem gelungenen Weinerlebnis nichts im Wege stehe zu lassen, wird auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel hingewiesen. Laudenbach ist dabei bestens mit Bahn und Bussen zu erreichen. Auch die Möglichkeit der Fahrradmitnahme in den Zügen besteht.Informaitonen unter www.weinort-laudenbach.de. pml