Turbine oft abgeschaltet

Zur Berichterstattung über die „Tour der Erneuerbar“ ist hinsichtlich der Wasserkraft in Schäftersheim etwas zu berichtigen: Leider erzeugt die Wasserkraft bei uns – wie auch bei den anderen Wasserkraftwerken im Taubertal – nicht mehr „unabhängig von der Witterung“ durchgehend Strom. Dies war vor noch 20 Jahren weitgehend so, als noch gut gefüllte Grundwasserschichten für einen relativ gleichmäßigen Abfluss in der Tauber sorgten.

Ab etwa 2015 haben die immer wiederkehrenden Trockenperioden dazu geführt, dass auch die unteren Grundwasserschichten erschöpft sind und der Grundwasserzustrom in die Tauber in den Sommer- und Herbstmonaten stark vermindert ist. Dies führt dazu, dass unsere Wasserkraftturbine in dieser Zeit oftmals abgeschaltet bleibt und keinen Strom erzeugen kann. Der Klimawandel ist auch bei uns angekommen.