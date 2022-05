Traumhafte Reise in Welt aus Schatten

Weikersheim. Ganz unterschiedlich sind die zwei Veranstaltungen, die am Wochenende in Weikersheim stattfinden.

Beim Benefizkonzert des „Landespolizeiorchester Baden-Württemberg“ am Samstag, 21. Mai werden Spenden für den Arbeitskreis Sucht- und Gewaltprävention Main-Tauber gesammelt. Am Sonntag, 22. Mai sind „Die Mobilés“ mit Schattentheater zu Gast – die Gruppe hat bereits „France Got Talent“ gewonnen und begeistert mit bezaubernden Geschichten und bildhafter Wucht.

„Rhapsody in Blue“

Doch am Samstag gibt es zunächst Gershwins berühmte „Rhapsody in Blue“ beim Konzert des Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zu hören. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zu einem begehrten Gast bei Musikfestivals sowie Rundfunk- und Fernsehsendungen.

Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musizierenden den „guten Ton der Polizei“ ins In- und Ausland. Um 19.30 Uhr treten sie bei einem Kooperationskonzert mit dem Polizeipräsidium Heilbronn in der Tauberphilharmonie auf und konzertieren für den Arbeitskreis Sucht- und Gewaltprävention Main-Tauber. Am Sonntag entführen „Die Mobilés“ mit ihren Moving Shadows in eine wunderbare Welt aus Schatten. Sieben Menschen, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise in unsere menschliche Entstehungsgeschichte, die Höhepunkte der modernen Musik oder in das Höher, Schneller und Weiter des Sports.

Am 22. Mai um 16 Uhr sind die Mobilés in der Tauberphilharmonie zu Gast. Vor einigen Jahren gewann die Gruppe „France Got Talent“. Seitdem sind sie in ganz Europa unterwegs und umgarnen ihr Publikum mit filigranen Bildern, die die Artisten, Tänzerinnen und Pantomimen eindrucksvoll darstellen.

Die Moving Shadows kreieren mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtigkeit einen poesievollen Bilderreigen aus fließenden Körpern, wirbeln temperamentvoll ins Licht und verschwinden wieder in der geheimnisvollen Tiefe des Raumes.

Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, vor der Leinwand verzaubern die Schatten ihr Publikum. Das virtuose Formenspiel entführt in eine wunderbare Welt und trifft mitten ins Herz.