Tragende Säulen des Unternehmens

Nassau. Im Rahmen eines Sommerfestes der Bauunternehmung Deeg aus Nassau wurden die Poliere Oliver Dollmann und Johannes Müller für 25 und zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Beide sind seit vielen Jahren tragende Säulen der Firma und nach den Worten der beiden Geschäftsführer Thomas und Volker Deeg Garanten für eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Bauausführung sowie fachlich einwandfreie Baustellenabläufe. Beide erhielten u.a. eine Urkunde der Handwerkskammer Heilbronn. Auch in der Lohn- und Finanzbuchhaltung gab es einen Wechsel; Elke Eifert wurde nach 37 Jahren als „rechte Hand des Chefs“ in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gunilla Wedemeyer übernimmt nun dieses Aufgabengebiet. Erfreulich ist außerdem, dass Marcel Galm seine Gesellenprüfung als Prüfungsbester mit der Note 1,3 abgelegt hat. Dies beweist, dass auch die stetige Ausbildung von jungen Leuten einen hohen Stellenwert in der Firma hat. Für seine Leistung wurde er mit einem Geldgeschenk belohnt. Die beiden Geschäftsführer bedankten sich bei allen für den täglichen Einsatz für die Firma und können der Zukunft gelassen entgegensehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1