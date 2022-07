Tolle Jugendarbeit gewürdigt

Laudenbach. Eine Hauptversammlung im Sommer hat man auch nicht alle Jahre, aber Corona verändert so Vieles. So trafen sich die Musikkameraden und Ehrenmitglieder der Musikkapelle Laudenbach im Gasthof Traube.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Joachim Neef ging es gleich in den gemütlichen Teil über. Danach gab es vom Vorstand einen Schnelldurchlauf durch die letzten zwei Musikjahre, die geprägt waren von Corona. Weiter betonte er die super Jugendarbeit von August Engert. Dieser engagiert sich sehr für die Jugend und investiert viel Zeit und Herzblut für die Jungmusiker.

Nach einem kurzen Ausblick in das Jahr 2022 beendete der Vorsitzende den Bericht mit zwei Wünschen: Zuerst solle der Zusammenhalt der Kapelle weiterhin so gut bleiben und zweitens bat er alle, regelmäßig an der Probe teilzunehmen. Im Anschluss kamen die Schriftführerinnen Antonia Muhler, Pia Dietzel und Helen Reuter an die Reihe. Diese berichteten im Wechsel über die Jahre 2020/2021. Trotz eines halben Jahres Probenpause wurden einige Ständchen, Kirchenmusik und andere Auftritte gespielt. Der Kassenbericht von Kassiererin Annette Wirth war schnell abgehakt. Da der Ortsvorsteher von Laudenbach einen anderen Termin hatte, wurde er vom Ortsvorsteher von Haagen, Marco Feidel, vertreten. Vor seinem Grußwort beantragte er die Entlastung des Vorstands, die problemlos erfolgte. Marco Feidel outete sich als Fan der Musikkapelle Laudenbach und lobte besonders die Jugendarbeit. Zudem überbrachte er die Grüße des Laudenbacher Ortsvorstehers mit den Worten, dass die Gemeinde hinter dem Verein stehe. Die Wahlen waren schnell erledigt. August Engert ist nun als Jugenddirigent im Vorstand vertreten, Jannis Sambeth übernimmt von ihm den Posten als zweiter Vorsitzender. Dessen Aufgabe als Jugendvertreter erledigen nun Pia Dietzel und Antonia Muhler.

Helen Reuter, Saxophonistin und Schriftführerin, bekam die Anstecknadel für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit. Der Vorsitzende bedankte sich für ihr Engagement und überreichte ihr neben einem Blumenstrauß die Ehrennadel des Blasmusikverbandes in Silber. Unter Verschiedenes wurde vor allem über das bevorstehende Herbst- und Weinfest gesprochen. HR