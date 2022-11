Ticketaktion „Extra schenken“

Weikersheim. Gutes für sich und andere tun: Das ist bei allen Ticketkäufen im Advent bei der „Tauberphilharmonie“ möglich.

Das Team um Intendant Johannes Mnich hat sich für die Vorweihnachtszeit eine besondere Aktion ausgedacht: für jeden Ticketkauf gibt es die Option des „Extra Schenken“.

Für Bedürftige

Dabei wird ein zusätzlicher Betrag von fünf Euro in Rechnung gestellt, von dem die Tauberphilharmonie dann „CityGutscheine“ des Handels- und Gewerbevereins erwerben wird.

Diese Gutscheine werden zu Weihnachten an bedürftige Menschen, wie beispielsweise Sozialhilfeempfänger, Geflüchtete oder in Not geratene Familien, verteilt. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können die Beschenkten selbst entscheiden, wie und wo sie die Gutscheine einsetzen. „Wir haben uns überlegt, wie wir unbürokratisch und effektiv Menschen vor Ort unterstützen können“, so Intendant Johannes Mnich.

„Die CityGutscheine sind eine tolle Möglichkeit, Mehrwert für Menschen und Geschäfte vor Ort zu schaffen und wir laden unser Publikum ein, bei Kartenkäufen für sich und andere dieses Angebot wahrzunehmen“.

Die Option „Extra Schenken“ funktioniert nur telefonisch unter 07934 995 999 9 und gilt für alle Karten- und Gutscheinkäufe vom 1. Advent bis zum 21. Dezember. Natürlich ist ein Erwerb der Gutscheine für das Projekt auch ohne Kartenkauf möglich: das Team der Tauberphilharmonie freut sich über zahlreiche Anrufe und Spenden. pm