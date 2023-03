Theaterspaß mit Ratte Ratzig

Weikersheim. „Ratte Ratzig und der Leuchtturm“ heißt das Stück, das die „TheaterCompanie Stagejumpers“ am Samstag, 18. März um 15 Uhr in der Stadtbücherei Weikersheim auf die Bühne bringt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geeignet ist das aktionsgeladenen Theaterstück mit bretonischem Flair und viel Musik für alle Kinder ab vier Jahren und ihre Eltern oder Großeltern.

Ratte Ratzig ist eine Hafenratte und träumt von der Ferne. Eines Tages wagt sie sich in ihrem selbst gebauten Boot hinaus aufs Meer. Das kann nicht gut gehen.

Mehr zum Thema Stadt Bad Mergentheim Eine Stadtjägerin und zwei Stadtjäger ernannt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Umwelt Tauberbischofsheim: Der Müll lockt auch Ratten an Mehr erfahren

Ein gewaltiger Sturm lässt sie auf einer kleinen Insel stranden. Überall liegen Objekte herum, die scheinbar irgendwie einmal zusammengehört haben. Außerdem ist sie nicht allein und macht Bekanntschaft mit dem „Krakeeler“, der anfangs sehr ruppig und unfreundlich erscheint. Er behauptet, dass er ein Leuchtturmwärter war und der berühmteste Krakeeler weit und breit. Doch der Sturm habe den Leuchtturm zum Einsturz gebracht und ihn seiner Existenz beraubt.

Ratte Ratzig bietet ihm seine Hilfe an, wenn er nur aufhört zu krakeelen. Es hakt hinten und vorne bei den beiden, bis sie endlich verstehen, dass sie nur gemeinsam und durch gegenseitige Akzeptanz zum Ziel kommen.

Teamarbeit ist angesagt. Nach und nach werden sie Freunde und versuchen aus den Objekten den großen Leuchtturm wiederaufzubauen. Doch das scheint nicht so einfach und es entstehen zunächst ähnliche Figuren. Eine Mühle wird zum Leuchtturm und verwandelt sich am Ende in ein Flugobjekt, mit dem die Beiden in die Freiheit fliegen. Die TheaterCompanie Stagejumpers, das sind die Schauspielerin Sigrun Kubin und der Regisseur Julian Knab. Sie kommen aus der Tübinger Gegend, ihr Gastspiel wird gefördert durch den Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg.