Taubertäler Schlösser mit Besucherplus

Steigende Besucherzahlen vermelden Schloss und Schlossgarten Weikersheim sowie das Residenzschloss Bad Mergentheim im zweiten Corona-Jahr. Auch aktuell geht es aufwärts: Taubertäler Schlösser sind Lichtblicke im Corona-Trend.

Weikersheim/Bad Mergentheim. Nur ein „enges Zeitfenster“ habe das Jahr 2021 geboten, um die Besucher zu erreichen. Das stellt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG)“ fest, zu der beide Monumente gehören. Trotzdem habe man „Erstaunliches geleistet, um für die Gäste ein Maximum an Erlebnis unter sicheren Bedingungen zu ermöglichen“.

Erst im späten Frühjahr habe man die Objekte öffnen können – immer so, wie es unter Corona-Bedingungen möglich gewesen sei. Im Sommer habe man sich dann „fast schon dem Normalbetrieb angenähert“, bis mit den ansteigenden Infektionszahlen im Herbst erneute Einschränkungen notwendig gewesen seien.

Großveranstaltungen abgesagt

Großveranstaltungen habe man weitgehend aus dem Programm nehmen müssen. Da sei es durchaus verständlich, dass in den 62 historischen Monumenten des Landes die Besucherzahlen im Vergleich zu 2020 um 4,7 Prozent auf 1,26 Millionen zurückgegangen seien.

Zu den Lichtblicken in der düsteren Zeit gehörten allerdings die beiden Monumente im Taubertal. Schloss und Schlossgarten Weikersheim konnte die Gästezahl um 15,9 Prozent auf 48 890 Gäste steigern, was rund der Hälfte des Vor-Corona-Niveaus entspricht. Dabei musste man weitgehend auf Gruppen und die sonst zahlreichen Besucher aus aller Welt verzichten.

Außerdem konnte (mit Ausnahme der Oper „Carmen“ von Georges Bizet im Schlosshof) keine der geplanten Sonderveranstaltungen stattfinden. So musste auch die dreitägige Textil- und Handarbeitsmesse „Nadelkunst“ abgesagt werden. Sie wird vom 22. bis 24. September 2023 wieder stattfinden.

Sehr gut entwickelt sich auch das „Residenzschloss Mergentheim“, das, so Schlossverwalterin Monika Menth, „immer mehr als Kulturdenkmal des Landes wahrgenommen wird“. Das sei, ebenso wie in Weikersheim, den engagierten Mitarbeitern zu verdanken, auf deren Leistung sie stolz sei.

Um 75,3 Prozent auf 18 381 sei in Bad Mergentheim die Besucherzahl gestiegen. Ein großer Erfolg sei als neues Format das Fantasy-Festival „Annotopia“ im Außenbereich des Schlosses gewesen, ebenso das Cross-Over-Konzert des SAP-Orchesters. Anziehungspunkte seien die Sonderausstellungen, aktuell die Lego-Ausstellung und in den letzten Monaten das „Schlossfunkeln“ mit ungewöhnlichen Lichteffekten. Hocherfreut ist die Schlossverwalterin über die derzeitige Lockerung der Corona-Einschränkungen, die jetzt wieder Führungen und weitere Aktionen möglich macht. Im Weikersheimer Schloss gibt es wieder täglich (außer montags) die klassischen Schlossführungen von 10 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde, der Schlossgarten ist bis 17 Uhr zugänglich. Sonderführungen werden regelmäßig an den Wochenenden angeboten.

„Dem Grafen aufs Dach gestiegen“ heißt es am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr. Da präsentiert Monika Menth das Schloss von oben und führt ihre Gäste aufs Dach hoch über dem Rittersaal.

Die erste Kostümführung findet am Sonntag, 3. April, 14.30 Uhr statt, wo der barocke Kammerdiener Monseigneur Joseph de la Grange (alias Peter Keßler) unter dem Motto „Von Frankreich bis ins Frankenland“ die Brücke vom großen Sonnenkönig Ludwig XIV. zum „Versailles in Hohenlohe“ in Weikersheim schlägt.

Baldige Anmeldung (nur zu den Sonderführungen) ist wegen beschränkter Teilnehmerzahl nötig unter Telefon 07934/992950. Das Bad Mergentheim Residenzschloss ist geöffnet donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10.30 bis 17 Uhr.

Außer den normalen Ausstellungen, speziell auch zur Geschichte des „Deutschen Ordens“, ist hier weiterhin die Lego-Ausstellung zu sehen. Am Sonntag, 27. März, 13 Uhr, gibt es eine besondere Bauaktion der „Klötzlebauer“, geeignet für Kinder und Erwachsene. Anmeldung wird erbeten unter Telefon 07931/123060.

Ein außergewöhnliches Highlight ist für den 24. Juli in Weikersheim zu erwarten. Nach grundlegender Restaurierung werden die „Schönen Zimmer“, das Staatsappartement der Fürstin Elisabeth Friederike Sophie, wieder der Öffentlichkeit präsentiert.