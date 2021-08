Tauberphilharmonie wird zur Tanzbühne

Weikersheim. Das Berliner Tanzkollektiv „laborgras“ macht am Sonntag, 8. August, um 19.30 Uhr die gesamte Tauberphilharmonie zur Bühne. Mit „Er… Sie… und andere Geschichten“ erforschen Renate Graziadei und Sergey Zhukov das Wesen menschlicher Beziehungen. Die Performance ist nicht an eine Bühne gebunden, sondern bewegt sich durch die Philharmonie und nimmt das Publikum mit. Egal ob auf den Stufen des Konzertsaals oder im lichtdurchfluteten Foyer: laborgras schafft es, die Grenze zwischen Publikum und Darstellern aufzuheben und gestaltet so ein einzigartiges Erlebnis zum Debüt der neuen Sparte in der Tauberphilharmonie. Tickets sind erhältlich unter tauberphilharmonie.de sowie unter Telefon 07934/ 995 999 9. Zusätzlich bietet laborgras am Montag, 9. August, um 10.30 Uhr einen Tanz-Workshop an. Egal ob langjährige Tanzerfahrung oder Neuling – alle sind willkommen. Renate Graziadei und Arthur Stäldi führen einen Vormittag lang durch die Welt des Tanzens und die Vielseitigkeit der körperlichen Bewegung.

