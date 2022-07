Tauberphilharmonie wird zum Club

Weikersheim. Das Orchester im Treppenhaus macht an diesem Samstag, 30. Juli, ab 21.30 Uhr mit seinem Programm „Disco“ die Tauberphilharmonie Weikersheim zum Club. Die 18 Musikerinnen und Musiker zeigen, was Klassiksound sein kann, mit Live-Beats und Minimalgrooves und ganz ohne elektronische Sounds. Für einen lässigen Start in die Sommerferienzeit. Mit der Konzertreihe „Schaufenster Jeunesses“ zeigt die Jeunesses Musicales Deutschland einen Ausschnitt dessen, was in der Musikakademie Schloss Weikersheim stattfindet. So sind einige der Mitglieder des Orchesters im Treppenhaus beim mu:v-Camp der JMD als Dozenten engagiert. Karten sind bei der JMD erhältlich unter www.jmd.info oder unter der Telefonnummer 07934/9936-0 und an der Abendkasse. Bild: Fred Ferschke

