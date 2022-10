Weikersheim. „Tanzt, sonst sind wir verloren.“ (Pina Bausch). Mit Tanz hält diese Spielzeit eine neue Sparte Einzug in die Tauberphilharmonie. Das Team um Intendant Johannes Mnich freut sich auf interaktive und partizipative Tanzproduktionen von zwei besonderen Tanzkompanien: Den Anfang macht die Hamburger Tänzerin und Choreografin Patricia Carolin Mai mit Hamonim, das am 25. November mit bis zu 40 Mitwirkenden aus der Region im Konzertsaal der Tauberphilharmonie aufgeführt wird. Hamonim befasst sich mit Schutzmechanismen von Gemeinschaft und damit, was nötig ist, um in der Gruppe zu bestehen. Am 8. und 9. Oktober von 11 bis 16 Uhr findet hierzu für alle Interessierten ein unverbindlicher Kennenlern-Workshop in der Tauberphilharmonie statt. Alle Menschen mit allen verschiedenen Körpern, (Tanz-)Erfahrungen und Geschichten sind willkommen. Alle Infos auch auf www.tauberphilharmonie.de. Anmeldungen für den Kennenlern-Workshop gehen per mail an info@tauberphilharmonie.de. Name, Alter und Telefonnummer müssen angegeben werden. Bild: Gueltekin

