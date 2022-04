Tagesfahrt für über 55-Jährige

Weikersheim. Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, bietet die Stadt Weikersheim wieder eine Tagesfahrt für Personen ab 55 Jahren an. Die Fahrt geht am Mittwoch, 4. Mai, nach Brackenheim, wo man auf den Spuren von Theodor Heuss wandeln und das Neckar-Zabergäu erkunden kann. Die Gegend ist bekannt als Deutschlands größte Rotweinlandschaft. Die Fahrt beginnt ab Weikersheim am frühen Morgen. In Brackenheim angekommen, wird zunächst die historische Altstadt besucht und danach steht eine Führung durch das Theodor-Heuss-Museum auf dem Programm. Der Stadtrundgang mit dem Titel „Auf den Spuren von Theodor Heuss“ führt die Gäste vom Stadtschloss über die Kirche zum historischen Rokoko-Rathaus mit dem Marktplatz. Im Theodor-Heuss-Museum lernen die Besucher den ersten Bundespräsidenten als Politiker, Staatsmann, Journalisten und Literaten kennen – modern und multimedial. Nach der Mittagspause lernt man bei einer Rundfahrt unter dem Motto „Landauf – Landab“ die Region näher kennen. Diese wird von einem ortskundigen Gästeführer begleitet und führt zuerst durch die idyllischen Weinorte Neipperg und Haberschlacht. Die Geschichte des Zabergäus, der Weinbau in der Region und die ehemalige Oberamtsstadt Brackenheim, Geburtsort des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, stehen im Mittelpunkt dieser schönen Rundfahrt. Weitere Highlights der Tour sind die Kunst in Güglingen und der Weinbau am Michaelsberg. Eine Einkehr zu einer Kaffeepause in Zaberfeld steht auch auf dem Programm. Für die Tagesausfahrt wird eine Gebühr erhoben. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, meldet sich an bei der Tourist-Information Weikersheim unter Telefon 07934/10255.

