Täter hatten es in Laudenbach auf Kupfer abgesehen

Weikersheim. Unbekannte drangen in der Nacht auf Donnerstag in die Bergkirche in Laudenbach ein und entwendeten Kabeltrommeln und Kupferdachrinnen. Die Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 7.15 Uhr am Donnerstag Zutritt zum Kirchenschiff und entwendeten eine 100 Kilogramm schwere Kabeltrommel. An der Kirche, dem Messnerhaus und einem weiteren Gebäude wurden die Kupferfallrohre entfernt und ebenfalls gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, sollten sich beim Polizeiposten Weikersheim unter Telefon 07934/99470 melden.

