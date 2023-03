Sven Buchwald leitet Tischtennis-Jugend

Elpersheim. Die 75. Hauptversammlung des SV Elpersheim fand im Sportheim Elpersheim statt.

Laut Vorstandsvorsitzendem Gerhard Grüner hatte der Verein im Jahr 2022 insgesamt 438 Mitglieder, 21 Austritte und 50 Neueintritte. Er betonte die guten Rahmenbedingungen in Elpersheim, wie die Grundschule, den Kindergarten aber auch die neu errichtete Festhalle. Dennoch fehle es an Übungsleitern und Betreuern, weshalb die Mitglieder zu mehr Engagement aufgerufen wurden. Kassenwart Wolfram Dürr berichtete von einer sehr positiven Entwicklung der finanziellen Situation des Vereins. Ohne die vielfältigen Festaktivitäten wäre der Sportbetrieb des SV Elpersheim jedoch nicht finanzierbar. Kassenprüfer Karl Grau bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Die Freizeitabteilung des Vereins umfasst verschiedene Aktivitäten: Die Damenfußballmannschaft spielt in der Freizeitgruppe TBB und besteht aus 19 Spielerinnen. Das über die Grenzen Elpersheims hinaus bekannte Zeltlager fand 2022 nach dreijähriger Pause mit zahlreichen Kindern wieder statt. Jeden Freitag von April bis Oktober werden Fahrradtouren angeboten, einmal im Jahr findet eine Mehrtagestour statt. Das Bergwanderwochenende findet dieses Jahr wieder in Balderschwang im Allgäu statt. Der Bericht der Fußballabteilung ging auf die Leistungen der drei Mannschaften in der vergangenen und in der laufenden Saison ein. Die dritte Mannschaft belegt derzeit den zweiten Tabellenplatz, während die zweite Mannschaft als beste Zweitvertretung der Liga den fünften Platz belegt. Die erste Mannschaft ist Tabellenführer und will um den Aufstieg in die Bezirksklasse mitspielen. Im Kreispokal hat sie das Halbfinale erreicht. Die Trainer aller Mannschaften haben ihre Zusammenarbeit für die nächste Runde zugesagt.

Zwei Teams gemeldet

Der Bericht der Tischtennisabteilung informierte über die Leistungen der Herren- und Jugendmannschaften. In der Saison 2021/2022 spielten drei Herrenmannschaften, für die laufende Saison 2022/2023 sind jedoch nur zwei Mannschaften gemeldet. Die erste Mannschaft belegt derzeit den dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse B, die zweite Mannschaft den siebten Tabellenplatz in der Kreisliga B. Die Tischtennisjugend hatte in der Saison 2021/2022 drei Mannschaften und konnte den ersten Platz in der Kreisklasse A erreichen. In der aktuellen Saison spielen zwei Jugendmannschaften, die erste Mannschaft in der Bezirksliga und die zweite Mannschaft in der Kreisliga B. Das Training findet wieder in der eigenen Halle statt und ist gut besucht. Im Januar fand ein erfolgreiches Hobbyturnier statt, das großes Interesse am Tischtennissport weckte.

Freude über Neumitglieder

Ortsvorsteher Hans Joachim Haas nahm die einstimmige Entlastung des Vorstandes vor. Er überbrachte die Grüße des Bürgermeisters, freute sich über 50 neue Mitglieder, die die Austritte kompensieren, und dass die Halle wieder mit Leben gefüllt ist. Er freue sich auf das 75-Jahr-Jubiläum. Der Sportkreisvorsitzende Volker Silberzahn freute sich, dass der Verein finanziell auf gesunden Füßen steht. Der Verein habe die meisten neuen Mitglieder im gesamten Sportkreis. Er wünschte viel Erfolg für das Jubiläum und dankte allen, die im Verein mitarbeiten.

Die anschließenden Wahlen konnten offen durchgeführt werden. Dabei gab es einen Wechsel beim Abteilungsleiter Tischtennis Jugend. Hier löst Sven Buchwald den ausscheidenden Michael Welz ab. Neu eingeführt wurde der Posten des stellvertretenden Abteilungsleiters Tischtennis, der zukünftig von Jürgen Eichhorn besetzt wird. Mit einem kurzen Ausblick auf weitere Termine schloss Gerhard Grüner die Mitgliederversammlung.