„Suche nach Schönheit ist unendlich“

Mit einer Vernissage wurde jetzt in Weikersheim die 15. Skulpturenschau eröffnet. Zu sehen sind Werke von Malgorzata Chodakowska, die schon zum zweiten Mal in Weikersheim ausstellt.

Weikersheim. Die in Dresden lebende polnische Künstlerin Malgorzata Chodakowska zeigt bis zum 18. September an verschiedenen Stationen in der Weikersheimer Innenstadt einen Querschnitt aus ihrem reichhaltigen Schaffen als Bildhauerin.

Zur Vernissage der mittlerweile 15. Skulpturenschau der Stadt, konnte Bürgermeister Nick Schuppert die Künstlerin selbst und eine erfreulich große Schar von Kunstinteressenten am Sonntagnachmittag in der Tauber Philharmonie begrüßen. Für das neu gewählte Stadtoberhaupt war es die erste Veranstaltung dieser Art seit seinem Dienstantritt, wie er in der Begrüßung betonte, die er mit Dankesworten an die Organisatorin Astrid Hackenbeck verband.

Geschlossenheit der Formen

Der Mitarbeiterin im Kulturamt der Stadt war es gelungen, die Bildhauerin aus Dresden, nach 2017, erneut für eine Präsentation an der Tauber zu gewinnen. „Die Begeisterung in der Bevölkerung und bei den Gästen der Stadt über die erste Ausstellung war sehr groß“, so Schuppert. Diesen Erfolg wünsche er der Künstlerin auch bei ihrem zweiten Auftritt in Weikersheim.

Die Bildhauerin habe für ihre zweite Präsentation erneut speziell für Weikersheim Plastiken ausgewählt, deren Ausdrucksfähigkeit den Betrachter begeistern. Die Objekte, so Schuppert, bestechen durch die Geschlossenheit der Formen sowie durch eine ästhetische Energie, die sich in der Klarheit der kompositorischen Ordnung konzentriert.

Die 1965 in Lodz geborene Künstlerin, die neben der polnischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hatte bereits zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Erst im vergangenen Jahr fand eine Sonderausstellung auf der Insel Mainau über mehrere Monate sehr große Beachtung in der Kunstwelt.

Die Bildhauerin, so der Bürgermeister weiter, setze sich mit voller Kraft mit dem Menschenbild sowie der großen Form auseinander. Dabei gehe ihr sicheres Form- und Proportionsempfinden mit einer umfassenden Fähigkeit zur Sinnlichkeit einher, die den Mut und die Kraft zur Erotik besitze. „Die Figuren, so Schuppert, wirken auf den Betrachter grazil, anmutig, formvollendet und sie strahlen eine beneidenswerte Ruhe aus“. Neben der Anerkennung an die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, galt der Dank des Stadtoberhauptes auch den lokalen und regionalen Sponsoren und Spendern, den Unternehmen und Privatpersonen, ohne deren Förderung eine solch hochwertige Ausstellung nicht realisierbar wäre, sowie der Weikersheimer Schlossverwaltung für die Kooperation. Während der anschließenden, an der Tauber Philharmonie beginnenden Führung zu den einzelnen Kunstwerken durch die Stadt ging die Künstlerin auf die Idee und Entstehung der einzelnen Plastiken ein. Es sei ihre eine große Freude, ihre geheimen Welten mit allen Kunstfreunden zu teilen. Sie sei sehr glücklich, nach der ersten Ausstellung vor fünf Jahren, mit Skulpturen und einem Springbrunnen in der Tauber, jetzt ihre neuen Arbeiten in Weikersheim präsentieren zu dürfen.

Ihre Suche nach der Schönheit sei unendlich, so die Künstlerin und sie gebe ihr die Kraft, die jedem Kunstfreund hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubere.