Stummfilm „Der General“ zu sehen

Weikersheim. Ralph Turnheim zeigt am 12. Mai den Stummfilm „Der General“ mit Buster Keaton in Weikersheim. Wer Ralph Turnheim noch nicht kennt, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Was der gebürtige Wiener macht, ist im deutschsprachigen Raum – und wahrscheinlich darüber hinaus – einzigartig! Der Sprach- und Sprechkünstler vertont seit vielen Jahren besondere Filme der Stummfilm-Ära. Seine Favoriten sind Buster Keaton, Harald Lloyd sowie Stan Laurel und Oliver Hardy. Aber auch Tarzan, Zorro, Sherlock Holmes und Star Trek haben es ihm angetan. 15 Filme sind es mittlerweile. Dabei ist sein Instrument seine Stimme und die Sprache. Passgenau reimt er den Schauspielern Texte in Wiener Schmäh auf die Lippen und erreicht eine fast 100-prozentige Synchronität.

Geräusche werden mitgeliefert

Leinwand-Lyriker – so nennt er sich selbst– Ralph Turnheim spricht, während der Film stilecht von einem alten Projektor abgespielt wird, live seine Texte zum Geschehen dazu. Da sitzt jede Pointe, man ist so gebannt, dass man den Sprecher fast vergisst. Aber Turnheim kann noch mehr: auch die Geräusche liefert er gleich mit: herzliches Lachen, Pferdegetrappel, Türen schlagen… das Repertoire ist groß. Am Freitag, 12. Mai, ist er in Weikersheim und zeigt auf Einladung der Stadtbücherei Weikersheim und des Club W71 den Film „Der General“ von Buster Keaton. Die „epische Komödie“ gilt heute als einer der besten Filme seiner Ära. Um 20 Uhr fährt der „Der General“ im Club W71 ab.

Der Vorverkauf läuft bereits in der Stadtbücherei Weikersheim. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07934/3054, buecherei@weikersheim.de oder auf der Homepage: https://www.weikersheim.de/einrichtungen/stadtbuecherei/.