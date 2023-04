Streifzug einer himmlischen Beziehung

Weikersheim. Der Mond als nächster Nachbar der Erde ist der Menschen ein ständiger Begleiter. Doch was weiß man eigentlich genau über den Erdtrabanten? Joachim Schröder von den Weikersheimer Astronomen erörtert die verschiedenen Facetten, wie den mysteriösen Ursprung des Mondes, die Entstehung der Gezeiten.

Im Vortrag möchte er auch auf die Beziehung des Menschen zum Mond eingehen, die im Laufe der Jahrtausende auch viele Mythen rund um den Einfluss des Mondes auf die menschliche Physis hervorgebracht hat.

Sind es Mythen oder wissenschaftliche Tatsachen? Dies und mehr erfahren die interessierten Teilnehmer an der Sternwarte in Weikersheim oder per Online-Teilnahme. Der kostenlose Vortrag beginnt an diesem Freitag, 21. April, ab 20 Uhr. Dieser wird in Präsenz auf der Sternwarte in Weikersheim stattfinden. Besucher sind willkommen.

Es besteht auch die Möglichkeit, den Vortrag online zu verfolgen. Hierzu ist bis spätestens Freitag 18 Uhr eine Anmeldung per E-Mail unter avwabend@sternwarte-weikersheim.de notwendig. Es wird daraufhin schnellstmöglich eine Antwortmail mit den Anmeldedaten verschickt.

Im April finden außerdem noch die Beobachtungswochenenden an der Sternwarte statt. So kann am Freitag, 28. April, und am Samstag, 22. und 29. April, jeweils ab 20 Uhr der Nachthimmel beobachtet werden. Am Sonntag, 23. und 30. April, von 14 bis 16 Uhr finden jeweils die Sonnenbeobachtungen statt. Der Blick durch die Teleskope der Weikersheimer Sternwarte auf dem Karlsberg ist kostenlos (Spenden sind willkommen), findet jedoch nur bei schönem Wetter statt.