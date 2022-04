Sternwarte öffnet wieder ihre Kuppeln

Weikersheim. Die Weikersheimer Sternwarte fährt ihr Öffentlichkeitsprogramm langsam wieder hoch. So wird es die Monatsvorträge in der Regel auch wieder zumindest in Hybridform geben, auch die Kuppeln der Sternwarte auf dem Karlsberg öffnen wieder für Besucher.

Im April stehen die Beobachtungswochenenden bevor. Einige Pandemieregeln gilt es jedoch noch bis auf weiteres einzuhalten.

Im Rahmen der monatlich stattfindenden Versammlungen der Astronomischen Vereinigung Weikersheim, zu welchen auch interessierte Gäste willkommen sind, hält dieses Mal das Mitglied Hartmut Schneeweiß einen Vortrag über die Wurmlöcher und Reisen durchs Universum. Seit dem Jahre 1995 besteht die Gewissheit, dass auch andere Sonnen von Planeten umkreist werden. Dabei ist anzunehmen, dass darunter auch erdähnliche Planeten zu finden sind, die nur entdeckt werden müssten. Welcher Gedanke liegt da nicht näher, diese Planeten eines Tages auch besuchen zu können? Heutige Raketenantriebe sind für solche Reisen jedoch nicht geeignet, hier müssen Alternativen in Betracht gezogen werden.

Hartmut Schneeweiß hatte in seinem letzten Vortrag solche Alternativen aufgezeigt und möchte in seinem aktuellen Vortrag „Wurmloch-Physik – schnelles Reisen durch das Universum“ explizit auf Weltraum-Reisen eingehen.

Hierbei sollen durch hochenergetische Vorgänge tunnelartige Verbindungen in der Raum-Zeit geschaffen werden. Was zunächst wie Science-Fiction klingt, beruht auf der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein.

Was ist dafür notwendig und wie könnte es in naher Zukunft funktionieren? Diese Fragen werden am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr auf der Sternwarte Weikersheim beleuchtet.

Der Vortrag kann auch online vom heimischen Wohnzimmer aus besucht werden. Eine rechtzeitige Anmeldung vorab unter avwabend@sternwarte-weikersheim.de ist erwünscht. Man erhält dann eine Antwortmail mit den Zugangsdaten.

Darüber hinaus besteht an den Freitag- und Samstagabenden im Monat April bei schönem Wetter die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung. Die Sternwarte auf dem Karlsberg öffnet bereits ab Samstag, 9. April, ab 20 Uhr ihre Kuppeln für Besucher. Anmeldungen zum Besuch sind nicht mehr notwendig, es erfolgen auch keine Zutrittskontrollen mehr im Sinne von Statusnachweisen.

Innerhalb des Sternwartengebäudes sind jedoch noch medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder FFP2-Masken zu tragen. Unter Telefon 07934/1365 kann erfragt werden, ob die Sternwarte besetzt ist.