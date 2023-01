Laudenbach. In Laudenbach waren 21 Sternsinger unterwegs. Traditionell verkleiden sich die Ministranten als Sternsinger und brachten den Segen *20-C+M+B-23* in jedes Haus in Laudenbach, Haagen und Honsbronn. Zum Auftakt wurden sie von Pfarrer Burkhard Keck am Neujahrstag in Niederstetten zusammen mit den Sternsingern aus Niederstetten ausgesendet. Die vier Laudenbacher Sternsingergruppen sammelten den stolzen Betrag von 4384,38 Euro. Es ist eine tolle Leistung der Ministrantinnen und Ministranten und nicht selbstverständlich, wenn sie sich alljährlich für Kinder in Not einsetzen. Beendet wurde die Sternsingeraktion mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Margareta. Bild: Kirchengemeinde

