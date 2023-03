Steffen Konrad ist neuer Abteilungsleiter

Weikersheim. Die Mitgliederversammlung der Badminton-Abteilung im TSV Weikersheim stand ganz im Zeichen personeller Veränderungen des Vorstands: Urgestein Maria Frick-Hemer und die langjährige Abteilungsleiterin Sandra Bauer standen nicht mehr zur Wahl.

Abteilungsleiterin Sandra Bauer berichtete von einem „normalen“ Jahr nach den vielen Corona-Einschränkungen. Es konnte ein reguläres Training stattfinden und auch die Freizeitrunde konnte gespielt werden. Die Abteilung beteiligte sich wieder aktiv beim Ökumenischen Gemeindefest und schloss ein kleines Sommerprogramm mit einem Minigolfturnier in Markelsheim ab. Auch die Teilnahme am Kinderferienprogramm konnte wieder organisiert werden.

Der Jahresbericht des Sportlichen Leiters Michael Neu fiel ebenfalls relativ kurz aus. Marc Seeber nahm erfolgreich an der Fortbildung zum Übungsleiter-Assistenten in Albstadt und er selbst an einer Trainerfortbildung in Steinbach bei Baden Baden teil. Der Start eines „After-Work-Trainings“ zur Mitgliedergewinnung verlief nach schleppendem Beginn inzwischen durchaus zufriedenstellend. In der Freizeitrunde gab es bisher einen Sieg und ein Unentschieden. Sein besonderer Dank galt hierbei Christian Frank und allen anderen Trainern.

Jessica Trumpp berichtete als Jugendleiterin von der Teilnahme an vielen Turnieren in Bad Mergentheim, Wallhausen, Tauberbischofsheim, Heubach und Kleiningersheim. Weikersheimer Spielerinnen konnten gute zweite und vierte Plätze erringen und im März diesen Jahres errang Marc Seeber den ersten Platz bei einem Turnier in Mergentheim. Auch die Teilnahme am Stadt-Kirchen-Lauf mit „Duo Battle“ machte allen Teilnehmern großen Spaß. Nachdem sie auch noch ihren Bericht als Kassiererin vorgetragen hatte, beantragte TSV-Geschäftsführer Walter Frick die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

Letzte Amtshandlung

Vor den Neuwahlen nahm Abteilungsleiterin Sandra Bauer ihr letzte Amtshandlung vor: Die Verabschiedung des Gründungsmitglieds Maria Frick-Hemer, die sich insgesamt 35 Jahre in der Badminton-Abteilung engagierte. Sie war jahrelang beim Kinder- und Jugendtraining aktiv, unter anderem federführend bei der Kooperation Schule /Verein. Aber auch im Vorstand übernahm sie verschiedene Ämter, zuletzt seit 2011 als Pressewartin. Die Laudatio für die scheidende Abteilungsleiterin übernahm dann Michael Neu: Sandra Bauer war zunächst zwei Jahre lang Jugendleiterin und absolvierte 2010 die Ausbildung zur Übungsleiterassistentin.

Insgesamt 14 Jahre war sie jetzt mit großem Engagement „Chef der Badmintonfamilie im TSV Weikersheim“. Mit dem Team der Freizeitrunde konnte sie zwei Meisterschaften feiern. Besonders erwähnenswert seien die vielen Bewirtungen und andere gemeinschaftsförderten Aktivitäten und Ausflüge unter ihrer Leitung.

Die anschließenden Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Neuer Abteilungsleiter ist Steffen Konrad, stellvertretender Abteilungsleiter Dominik Walter, Pressewartin Elisa Heiligers. Wiedergewählt wurden als Schriftführer Jochen Beez und als Kassenprüfer Dietmar Rollmann. tsv/bm