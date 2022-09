Stadtbücherei sucht Kinderjury

Weikersheim. Die Stadtbücherei Weikersheim sucht eine Kinderjury für die Teilnahme am Deutschen Kindersoftwarepreis „Tommi“. Die Bibliothek braucht dafür Kinder, die Lust haben, Spiele auf dem Tablet ausführlich zu testen und zu bewerten. Mit Spiele-Apps Medienkompetenz fördern und Demokratieverständnis stärken? Geht das? Ja, mit dem Deutschen Kindersoftwarepreis „Tommi“! Denn bei diesem Preis bestimmen Kinder in den Kinderjurys die Preisträger. Seit 2002 zeichnet der Deutsche Kindersoftwarepreis jährlich hochwertige digitale Spiele aus. Er widmet sich der Bewertung und Anerkennung innovativer und herausragender Kindersoftware und Eltern bei der Auswahl guter digitaler Spiele hilft.

Dieses Jahr wurde der „Schnupper-Tommi“ eingeführt. Er gibt kleineren Bibliotheken im ländlichen Raum die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Beim „Schnupper-Tommi“ werden nur Spiele-Apps, keine Konsolen- oder PC-Spiele getestet.

Das Maskottchen des Deutschen Kindersoftwarepreises ist der Hund „Tommi“. © Stadtbücherei

Nachdem die Spielehersteller ihre Apps eingereicht haben, trifft zunächst eine Jury aus renommierten Fachjournalistinnen und -journalisten, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter dem Vorsitz des Medienexperten Thomas Feibel eine Vorauswahl. Zehn Apps werden von ihnen für den „Schnupper-Tommi“ nominiert.

Nun sind die Kinder am Zug, denn sie wählen die Preisträger aus – deutschlandweit als Mitglied in den Kinderjurys in den verschiedenen Bibliotheken und eben auch in Weikersheim. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren können die Apps in der Stadtbücherei vom 20. September bis 12. Oktober zu den Öffnungszeiten testen, bewerten und die drei besten Angebote auszeichnen.

Beim Ausprobieren und Bewerten erfahren die Kinder viel darüber, was ein gutes Spiel ausmacht, wo Fallstricke sein könnten und wofür die Freiwillige Selbstkontrolle USK da ist. Der Tommi vermittelt Kindern spielerisch den kritischen Umgang mit Apps, Computer- und Konsolenspielen. Gleichzeitig fördert er die Medienkompetenz und stärkt das Demokratieverständnis. Denn in der Testphase setzen sich die Kinder mit anderen Meinungen auseinander. Der Spaß kommt natürlich nicht zu kurz. Das Anmeldeformular findet man unter www.kindersoftwarepreis.de/jury/kinder-jury/. Für das Testen der Spiele stellt die Bücherei Tablets, auf denen die Apps bereits vorinstalliert sind, bereit. Unterstützt wird „Tommi“ u.a. vom Deutschen Bibliotheksverband, der Frankfurter Buchmesse. Der Preis wird am 23. Oktober um 20 Uhr auf KiKA verliehen. pm