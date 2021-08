Stadt will wieder Blutspender ehren

Aub. Die Stadt Aub will künftig Blutspender, die wiederholt gespendet haben, wieder ehren. Dass in den vergangenen Monaten keine Blutspender geehrt wurden, lag an Corona. Bürgermeister Roman Menth ging auf eine Anregung aus den Bürgerversammlungen ein: Vom BRK seien keine verdienten Blutspender genannt worden.

In der vergangenen Woche sei der Zeltplatz nach der Pandemie erstmals wieder belegt worden, gab der Bürgermeister bekannt. Diese Woche sei dort der Ferienspielplatz für die Kinder.

Die Bewerbung für den „Markt der Vereine“, geplant am 10. Oktober, wurde an das Landratsamt übermittelt. Das dazugehörige Video sei auf dem YouTube-Kanal der Stadt Aub freigeschaltet.

Michael Neckermann erinnerte an den Beschluss des Stadtrates, an der A 7 eine Werbetafel für die Stadt Aub aufzustellen, ebenso an einen Beschluss des Gremiums, unter anderem aus Kostengründen auf diese Tafel zu verzichten.

Klaus Saliger regte an, auch am Wasserwachthaus und am Weg zum Franziskus-Bildstock Hundetoiletten aufzustellen. „Wir können nicht an jedem Weg, auf dem Hunde ausgeführt werden, ein Hundeklo aufstellen“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Man müsse mit den bereits aufgestellten Hundetoiletten erst einmal Erfahrungen sammeln. Außerdem können sich die Hundebesitzer immer noch die kostenlosen Beutel im Rathaus abholen.

Theo Theuerkaufer fragte an, wann denn die Baldersheimer Kirchturmspitze, die sich noch immer im Wind drehe, wieder befestigt werde. Menth erinnerte daran, dass es aufgrund der Baumaßnahme am Kirchplatz bisher nicht möglich war, an die Spitze heranzukommen. Außerdem gebe es nur ein einziges Kostenangebot, kein Vergleichsangebot für die Reparatur. „Wir bleiben aber dran“, so der Menth.

Am Marktplatz sei das öffentliche WLAN eingerichtet. Ein Großteil des Marktplatzes sei damit abgedeckt.

Aus nichtöffentlichen Sitzungen gab der Bürgermeister die Vergabe der Architektenleistung für den Umbau des Dachgeschosses des Hauses der Wasserwacht zum Jugendtreff mit 24 126 Euro und die die Aufträge für die Befahrung der Kanalnetze in Baldersheim und Burgerroth für 24 119 Euro bekannt. Menth regte an, Unterlagen zu den Stadtratssitzungen künftig als PDF-Dateien elektronisch an die Ratsmitglieder zu geben. Wer dies nicht wolle, könne die Unterlagen weiterhin in Papierform bekommen. ag

