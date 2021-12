Sonnenuhr an der Weikersheimer Sternwarte erstrahlt in neuem Glanz

Weikersheim. Die Sternwarte auf dem Karlsberg in Weikersheim ist um eine Attraktion reicher. Die alte Sonnenuhr, geschaffen vom bekannten Sonnenuhrbauer Kurt Fuchslocher, die seinerzeit von Beginn der 1980er Jahre bis 2004 an der Sternwarte in Weikersheim stand, fristete nach dem Neubau des Gebäudes 2005 und 2006 lange Zeit ihr Dasein in einem Lagerraum.

Nun haben sich kreative und fleißige Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Weikersheim unter der Projektleitung von Burkhard Saile zusammengefunden und die Sonnenuhr in vielen Wochen und unzähligen Arbeitsstunden hergerichtet und an einem neuen, sehr prominenten Platz vor der Sternwarte wieder aufgebaut. So erstrahlt sie dort wieder in neuem Glanz.

In einer Mischung aus der klassischen Erdkugel, Schattenzeiger und modernen Elementen als Hinweistafeln kann man nun bei Sonnenschein die aktuelle Uhrzeit am Standort ablesen.

In einer einzigartigen Teamleistung wurden sogar die Kontinente auf der Erdkugel farbig herausgearbeitet, was dem ganzen Arrangement einen gewissen Glanz verleiht. Die Spaziergänger und Wanderer dürfen sich nun an sonnigen Tagen an dieser neuen Attraktion erfreuen und die Sternwarte in Weikersheim hat einen weiteren Anziehungspunkt. Ein Schatz, den es für die Bevölkerung zu schützen und zu bewahren gilt. In der Jahreshauptversammlung der Astronomischen Vereinigung Weikersheim blickten die Astronomen durch die 2020 abgesagte Zusammenkunft auf zwei wechselhafte Jahre zurück, die geprägt waren von den Einschränkungen durch die Pandemie. Bereits im März 2020 mussten alle geplanten Vorträge für das Jahr abgesagt werden – und auch die Beobachtungsmöglichkeiten für Gäste an der Sternwarte waren von April 2020 an nicht mehr gegeben. Die Besucherzahlen sind dadurch stark eingebrochen von durchschnittlich um die 2000 Besucher pro Jahr auf nur etwas mehr als 630.

Zumindest im zu Ende gehenden Jahr 2021 wurden die Vereinsabende online oder im Sommer sogar in Präsenz und online durchgeführt. Auch wurde in den Sommermonaten der beiden letzten Jahre die Sternwarte wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Als Fazit war zu ziehen, dass der Verein und der Betrieb des Observatoriums aufrechterhalten wurden, wenn auch die Einnahmen durch die Spenden deutlich geringer ausfielen als in den Vorjahren. Das bedeutet, dass die laufenden Kosten zwar gedeckt werden können, aber es sind keine Investitionen möglich, die eventuell für Reparaturen oder Ähnliches notwendig wären. Auf Spenden sind die Weikersheimer Astronomen daher angewiesen.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen an. An der Spitze stehen weiterhin Rainer Zierlein als Vorsitzender und Jens Hackmann als zweiter Vorsitzender. Mit Ingrid Fitzgerald als Schriftführerin und Hubert Muhler als Kassierer sind zwei weitere bewährte Kräfte dabei.

Der Posten des Beisitzers wurde mit Manuel Thoma neu besetzt und sorgte damit für eine Verjüngung der Führungsriege. Die beiden Kassenprüfer Alexander Welz und Burkhard Saile wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zum Schluss äußerte der alte und neue Vorsitzende Rainer Zierlein noch einmal die Hoffnung, dass die Sternwarte im kommenden Jahr endlich wieder in den Normalbetrieb gehen kann.