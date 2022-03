Solidarität zeigen und Beitrag leisten

Weikersheim. Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 27. März, möchte die Tauberphilharmonie Weikersheim Spenden für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs sammeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Große Betroffenheit“

Ab 16 Uhr treten im Konzertsaal die Stadtkapelle Weikersheim, Intendant Johannes Mnich am Klavier und ein Chor der Musikschule Hohenlohe auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. „Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, herrscht auch in unserem Team eine große Betroffenheit“, sagt Programmmanagerin Viktoria Schomer. „Durch das Benefizkonzert möchten wir Solidarität zeigen und einen kleinen Beitrag zu der enormen Hilfsbereitschaft in der Region leisten.“

Alle Spenden des Benefizkonzerts kommen der Hilfsaktion der Familien Müller, Hain und Haas zugute. Die Familien aus Neubronn und Elpersheim organisieren mithilfe von familiären Verbindungen in die Ukraine Transporte mit Hilfsgütern und Nahrungsmittel, die direkt bei den Betroffenen ankommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben den musikalischen Programmpunkten berichten Hajo Haas und die Familie Müller über die Erlebnisse rund um ihren ersten Ukraine-Transport. Darüber hinaus gibt es eine Ansprache des Weikersheimer Bürgermeisters Nick Schuppert sowie verschiedene Text-Beiträge, die sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen.