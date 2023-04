Solidarische Landwirtschaft näher kennenlernen

Louisgarde. Gutes regional anbauen lassen statt selber ackern, das können die Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft (SoLawi) Louisgarde seit zwei Jahren. Sie erhalten nicht nur frisches Obst und Gemüse, sondern unterstützen mit ihrem Beitrag eine vom Weltmarkt weitestgehend unabhängige, kleinstrukturierte, naturnahe Landwirtschaft und stärken „ihren“ Gärtnern Lutz und Melanie nicht nur finanziell, sondern auch ideell den Rücken.

„Ich freue mich sehr, wieder ganz meinen eigentlichen Aufgaben als Gärtner nachkommen zu können“, freut sich Gärtner Lutz Neuendorf. Viel Zeit sei in die Vermarktung gegangen, hierbei gebe es nun Unterstützung durch SoLawi-Mitglieder, wodurch er die gewonnene Zeit in die Pflege und den Anbau der Kulturen stecken könne. Die SoLawi bedeute für ihn als Gärtner, nicht mehr durch den enorm hohen wirtschaftlichen Druck darüber nachdenken zu müssen, sich auf nur wenige Gemüsekulturen zu spezialisieren, sondern eine breite, vielseitige Palette an Gemüse, Obst und Beeren anbauen zu können. Zudem müsse er das Risiko durch Wettereinflüsse nicht allein tragen.

Wolfgang Schikorr betont, dass auf Hof Louisgarde schon vor vielen hundert Jahren im Rahmen des damaligen Klosterbetriebes Nahrungsmittel auf eine Weise angebaut worden seien, die man heute als ökologisch und nachhaltig bezeichne. Gemüse und Obst werden jetzt mit sehr viel Leidenschaft und großer Erfahrung angebaut, Basis für eine gute und faire Lösung. Nicoleta Schmidt schätzt an der SoLawi das hochwertige, frische, regionale und saisonale Gemüse, das direkt und unverpackt regelmäßig zur Abholstation geliefert werde. „Dadurch mache ich nicht nur das Bestmögliche für meine Gesundheit und die meiner Familie, sondern leiste einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz.“

Almut Schikorr mischt mit, „weil uns ökologisch hergestellte Lebensmittel wichtig sind, aber auch, weil es uns wichtig ist, dass es unseren Gärtnern gut geht, dass sie ein gutes Einkommen haben und ihre Arbeit mit geeigneten Methoden machen können“.

„Für mich bedeutet SoLawi, mit und für Menschen aus meiner Umgebung solidarisch zu sein, mit all den Herausforderungen, die der Jahreszyklus mit sich bringt“, lässt Erika Diehm wissen. Im Sommer gebe es oft eine reiche Ernte, im Winter eher lagerfähige Sorten. Ebenso bedeute es für sie, dass jeder die Energie, die Zeit und das Wissen einbringen könne, was in seinem Rahmen liege.

Für Felix Kühweg gestaltet sich die SoLawi in vielerlei Hinsicht solidarisch: Zum Beispiel bei gemeinschaftlichen Ernte- und Anpflanzaktionen mit anschließender geselliger Runde, aber auch in der wirtschaftlichen Struktur, bei der künftig über eine Bieterrunde jeder seinen Anteil selbst festlegen könne. SoLawi bedeutet für alle Mitglieder, wieder mit der Natur und dem Anbau von Lebensmitteln vertraut zu werden, sich zu versorgen. Das klappe hervorragend in der Gemeinschaft. Es gelte, Verantwortung zu übernehmen für ein Stück Land, das man selbst bestellen könne oder von den Gärtnern bewirtschaften lasse.

Anmeldungen zum Saisonauftakt-Treffen von SoLawi in Louisgarde am Samstag, 22. April, um 14.30 Uhr werden unter E-Mail solawi@gaertnerei-louisgarde.de entgegengenommen.