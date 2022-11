So klingen Naturelemente

Weikersheim. Wie begeistert man die Kids von heute für (klassische) Musik? Ganz einfach: Man verzaubert sie! Und das mit vier unvergleichlichen Brüdern, die mit Klavier, Blockflöte, Tuba und Cello ein ganz ungewöhnliches Quartett abgeben.

Nach dem Neujahrskonzert 2022 sind die Hanke Brothers diesmal mit einem Familienkonzert in Weikersheim.

Magisch

In „Elements“ lassen sie die vier Naturelemente nicht nur musikalisch erklingen, sondern erwecken sie auch durch Magie zum Leben. Mit ihrer Spielfreude stecken die „JM Artists“ der Jeunesses Musicales Deutschland jeden an.

So wird Musik zu einem unvergesslichen Erlebnis – für Klein und Groß. Die Besetzung: Fabian Hanke Tuba, Jonathan Hanke Klavier, Lukas Hanke Viola und David Hanke Blockflöte. Das Konzert findet am Freitag, 11. November, 16 Uhr in der TauberPhilharmonie Weikersheim statt. Tickets gibt es im Internet unter www.tauberphilharmonie.de und unter der Telefonnummer 07934/995 999 9.