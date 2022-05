Skulpturenschau in Weikersheim

Weikersheim. Die Stadt Weikersheim freut sich sehr, dass zum 15-Jahr-Jubiläum der Skulpturen.SCHAU! die Bildhauerin Maigorzata Chodakowska (1965 geboren in Lodz) erneut gewonnen werden konnte. Bereits 2017 stellte sie einige ihrer Plastiken im öffentlichen Raum der Stadt auf. Für die diesjährige Ausstellung hat sie neun Plastiken ausgewählt. Mlgorzata Chodakowska studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Warschau und Wien. Seit 1991 lebt und arbeitet sie in ihrem Atelier in Dresden. Die Vernissage der Skulpturen.SCHAU! findet am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr im Foyer der Tauberphilharmonie statt. Bürgermeister Nick Schuppert wird die Ausstellung eröffnen. Die Künstlerin ist anwesend und führt durch die Ausstellung. Bild: Lothar Sprenger

