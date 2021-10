Bin das erste Mal den neuen Radweg in Elpersheim über die Tauber gefahren und muss ein großes Lob an die Stadt Weikersheim aussprechen. Da wurde was Sinnvolles und Schönes auch für die Zukunft gebaut.

So kommen bei Durchfahrt im Ortskern nach Fertigstellung der neuen Brücke Auto- und Traktorverkehr Richtung Industriegebiet Tauberhöhe nicht mehr mit Radfahrern zusammen. Sicherer für alle Verkehrsteilnehmer.