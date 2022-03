Seit 50 Jahren Übungsleiter

Weikersheim. Die Turnabteilung des TSV Weikersheim hat Mitglied Thomas Melzer zu einem besonderen Jubiläum beglückwünscht. Seit 50 Jahren ist er als Übungsleiter in der Turnabteilung tätig.

Begonnen hat Melzer im Alter von 16 Jahren. Damals hat er eine Jungenturngruppe übernommen. Mitte der 70er Jahre kaufte sich die Abteilung ein großes Wettkampftrampolin. Auch diese Gruppe leitete er. Bald sah man ihn an fünf Tagen in der Woche in der Sporthalle.

1985 rief er zusammen mit einer Trainerkollegin das leistungsbezogene Geräteturnen ins Leben. Die beiden hatten sich intensiv in den Aufbau dieser Gruppe hineingekniet. Doch auch auf Turnfesten war Melzer in der Betreuung aktiv und besuchte Kreiskinder-, Gau-, Landes- und Deutschen Turnfest. Überall waren die TSV-ler dabei und erzielten auch großartige Erfolge.

Die Gruppe wurde erweitert und es kamen neue Trainer dazu. Auch außerhalb der Sporthalle hat Melzer viele Ämter bekleidet. Er war Jugendleiter, Kreiskinderturnwart, Gaujugendturnwart, Referent Schülerzeltlager, Präsident KTV, stellvertretender Turngauvorsitzender und seit vielen Jahren bis heute Technischer Leiter der Turnabteilung.

2013 hat er in einem Interview zum 150-Jahr-Jubiläum des TSV geschätzt, dass er rund 300 jungen Turnerinnen sozusagen „auf die Sprünge“ geholfen hat. In den letzten Jahre dürften noch einige dazu gekommen sein.

Da er bereits alle Ehrungen erhalten hat, bedankten sich die Verantwortlichen der Turnabteilung mit einem Gutschein, den er für sein zweites Hobby, das Modelleisenbahnbauen, verwenden will. tsv

