Schwergewicht macht Klassik

Weikersheim. Max Herre und „MIKI’s Takeover! Ensemble“ spielen live in der Tauberphilharmonie: Die Hip-Hop-Legende kommt am 26. November.

Wenn Mihalj Kekenj alias „MIKI“ ruft, dann kommen sie alle und geben umjubelte Konzerte mit dem Geiger und Crossover-Künstler, der über Genregrenzen hinweg Menschen zur Musik bringt. Beim Konzert in Weikersheim am 26. November um 19.30 Uhr hat er mit Max Herre ein Schwergewicht der deutschen Musikszene an seiner Seite.

Mit einem Crossover aus Hip Hop und Klassik treten Max Herre und „MIKI’s Takeover! Ensemble“ am 26. November in der Tauberphilharmonie auf. © Christian Amouzou

Doch was passiert, wenn urbaner Hip-Hop, das gesprochen Wort, auf klassische Instrumente trifft? Es entsteht ein virtuoser, musikalischer Mix, der auf höchstem Niveau seine Zuhörerinnen überrascht. Takeover! Ensemble-Gründer „MIKI“ arrangierte eigens für dieses Projekt die Songs Max Herres und seiner früheren Formation Freundeskreis für ein Ensemble aus sechs Musikerinnen. Violine, Viola, Cello, Kontrabass, Harfe und Klarinette bilden an diesem Abend das musikalische Netz, in das sich Max Herre fallen lässt und geben den ergreifenden Geschichten den klanglichen Raum, den sie verdienen. Als Grenzgänger zwischen den Musikwelten präsentieren sie so Max Herres größte Songs im zeitlosen, klassischen Gewand und beweisen, dass dieses Crossover aus Hip Hop und Klassik aufs Feinste funktioniert. pm