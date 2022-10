Eine Informationsveranstaltung bietet der VdK-Ortsverband am 3. November um 14 Uhr in der AMC-Halle an. Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg ist Heilpraktikerin, Buchautorin und Lehrbeauftragte des freien Verbands Deutscher Heilpraktiker für Biochemie. Sie referiert zum Thema „Stille Entzündungen, eine schwelende Gefahr“.

Nicht richtig krank, aber auch nicht richtig fit. Müde,

...