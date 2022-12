Schwebende Kerzen im Porzellankabinett der Fürstin

Weikersheim. Die Porzellansammlung von Elisabeth Friederike Sophie erstrahlt nun in einem besonderen Licht: Die „Flying Flames“ von Ingo Maurer und Moritz Waldemeyer schweben scheinbar durch das Porzellan- und Spiegelkabinett – und sorgen passend zur Adventszeit für eine unvergleichliche Atmosphäre.

Die Schönen Gemächer sind ein Höhepunkt von Schloss Weikersheim: Zu den prächtigsten Räumen im ehemaligen Staatsappartement von Fürstin Elisabeth Friederike Sophie zählt das Porzellan- und Spiegelkabinett. Seit Ende Juli erstrahlt die fürstliche Porzellansammlung im Licht moderner Lichttechnik: Die innovativen Pendelleuchten „Flying Flames“ von Ingo Maurer und Moritz Waldemeyer tauchen den Raum in eine ganz besondere Atmosphäre.

Die extravagante Beleuchtungslösung besteht aus einer schmalen Platine, an deren Spitze sich kleine Displays befinden. Die Miniaturbildschirme zeigen Aufnahmen tänzelnder Kerzenflammen – - hierfür wurde eine brennende Kerze 300 Stunden lang gefilmt.

Diese moderne Technik beleuchtet das Porzellan- und Spiegelkabinett mittels 25 brennender Kerzen auf stimmungsvolle Weise. Das sich bewegende Kerzenlicht wird von den Spiegeln und dem glänzenden Porzellan reflektiert, wodurch eine authentische Simulation von natürlichem Kerzenschein entsteht.

Erfinder der Flying Flames war Lichtdesigner Ingo Maurer. Er wurde am 12. Mai 1932 als Sohn eines Fischers und Erfinders auf der Insel Reichenau im Bodensee geboren. Nachdem er sich lange Zeit vorrangig dem Licht widmete, entstand bereits 1966 der Entwurf für sein erstes ikonisches Meisterwerk „Bulb“: Die überdimensionierte Glühbirne wurde 1969 in die ständige Design-Ausstellung des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) aufgenommen.

Im Jahr 2012 präsentierten Moritz Waldemeyer und Ingo Maurer die Flying Flames der Öffentlichkeit. Im Jahr 2013 schaffte es auch die Tischleuchte „My New Flame“, angelehnt an das Design der Flying Flames, in die Design-Kollektion des Museums. Ingo Maurer befasste sich nicht nur mit dem Design außergewöhnlicher Lichtquellen für private Räume, sondern seit den 1990er-Jahren auch mit Beleuchtungssystemen an öffentlichen Orten.

So erschuf der Designer unter anderem das Lichtkonzept für die Münchner U-Bahnhöfe „Westfriedhof“ und „Münchner Freiheit“. Neben dem extravaganten Design seiner Werke standen für Ingo Maurer stets zwei Dinge im Vordergrund: die Qualität des Lichts und seine besondere Wirkung auf die Menschen. Das Ergebnis seiner Kunst konnte Maurer nicht mehr im Schloss Weikersheim bewundern. Er verstarb im Oktober 2019 in München.

Bei einem geführten Rundgang durch das wohl aufwändigste Zimmer der Schönen Gemächer – dem Spiegel- und Porzellankabinett –können Besucherinnen und Besucher die unvergleichliche Wirkung von Ingo Maurers Werken seit Juli 2022 selbst erleben. Fürstin Elisabeth Friederike Sophie ließ es ihrer Zeit eigens für ihre Kabinettstücke und ihre ostasiatische Porzellansammlung ausbauen. Die Schönen Gemächer beherbergen zahlreiche originale Ausstattungsstücke und geben einen Einblick in das einstige Leben der Grafenfamilie. Die Flying Flames sind ein besonderes Highlight aus der heutigen Zeit und eine stimmungsvolle Ergänzung zum fürstlichen Kabinett. Der authentische Kerzenschein wirkt in der dunklen Winterzeit besonders einladend und stimmt Besucherinnen und Besucher auf einzigartige Weise auf Weihnachten ein. Die Schönen Gemächer können im Rahmen der großen Führung erkundet werden, die mehrmals täglich stattfindet.