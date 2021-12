Schutzfrau der Laudenbacher Bergkirche wird restauriert

Laudenbach. Zuletzt vor 54 Jahren berührte die „Schutzfrau“, wie ältere Laudenbacher liebevoll die Turmzier-Madonna der Bergkirche nennen, den Boden. Frisch restauriert war sie am 31. Mai 1967 „aufgefahren“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Recht guter Zustand

Im Zug der aktuellen Sanierungsarbeiten der Bergkirche, die voraussichtlich frühestens im September 2022 abgeschlossen werden können, wird jetzt auch die Madonna im Strahlenkranz untersucht und restauriert. Die von einer hoch aufragenden Steigerplattform aus geborgene bemalte Turmzier sei in recht gutem Zustand, so Julia Tauber-Lang.

Seltenes Objekt

Die „Schutzfrau“ der Bergkirche berührte erstmals nach 54 Jahren wieder Boden. Sie wird restauriert. © Inge Braune

Ein derartiges Objekt sehe man selten, so die beim Landesdenkmalamt für Metallobjekte verantwortliche Mitarbeiterin des in Esslingen ansässigen Amtes. Einen ausführlichen Bericht finden Sie in der morgigen Ausgabe. ibra