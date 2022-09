Schulstarts an der GMS

Weikersheim. Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule (GMS) beginnt nach den Sommerferien am Montag, 12. September – für die Klassen 2 bis 4 um 8.20 Uhr und endet um 11.55 Uhr. Der Ganztagesbetrieb für die Grundschule findet ab dem ersten Schultag statt. Der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 beginnt am Montag, 12. September um 7.30 Uhr und endet um 16 Uhr.

Die Aufnahmefeier der Fünftklässler ist am Dienstag, 13. September um 8.20 Uhr in der Mensa vorgesehen. Der Unterricht endet für die Fünftklässler um 11.55 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler findet am Mittwoch, 14. September um 9.30 Uhr in der Mensa statt. Gottesdienst ist um 8.30 Uhr in der katholischen Kirche. Die Eingangsklasse startet am Donnerstag, 15. September um 8.20 Uhr in der Mensa. gms