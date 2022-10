Schüler hören jetzt noch besser

Elpersheim. Alle Kinder der Grundschule in Elpersheim können inzwischen die Stimmen ihrer Lehrer noch deutlicher wahrnehmen. Der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim hat jetzt die Anschaffung weiterer Module für die bestehende Hör-Schall-Anlage ermöglicht.

Die Astrid-Lindgren-Schule ist die einzige Schule im Main-Tauber-Kreis, welche eine solche Anlage betreibt. Das Gerät dient dem besseren Hören und Verstehen. Es wurde von einem Hörakustiker im Jahr 2019 installiert und eingehend von Schülern und Lehrerschaft getestet. Ein Mikrofon, das von den Lehrkräften umgehängt wird, dient hierbei als Steuereinheit. Das Signal wird zu einer Verstärker- und Lautsprechereinheit übertragen.

Immer gleich gut

Die Lehrer müssen nun nicht mehr so laut sprechen und die Schüler hören die Lehrer immer gleich gut, egal an welcher Stelle sich diese im Raum aufhalten.

Auch ist es möglich, hörgeschädigte Kinder mit Implantat direkt mit der Anlage zu koppeln. Bislang waren zwei Module vorhanden. Mittlerweile wurden nun zwei weitere Lautsprechereinheiten in den Klassen fest installiert.

Somit ist in allen vier Grundschulklassenräumen eine Anlage in Betrieb. Auch wurden alle Lehrkräfte von Fachkräften mit dem Umgang geschult. Schulleiterin Claudia Ranzinger bedankte sich für die großzügige Investition des Fördervereins in Höhe von 4290 Euro bei der ersten Vorsitzenden Andrea Klein sowie den Beisitzerinnen des Vereins, Anja Metzger und Eva-Maria Harre-Molineux. miwi