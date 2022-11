Weikersheim. Ein großes Anliegen des Freundeskreises der Tauberphilharmonie ist es, Jugendliche zu fördern und sie an die kulturellen Angebote heranzuführen. So wurden auch in diesem Jahr wieder Schülerinnen und Schüler mit Freikarten zu einem Konzert belohnt, die sich in ihrer Schule im musikalisch-sozialen Bereich besonders engagiert haben.

Die jüngeren Schülerinnen und Schüler besuchten das Kinderkonzert mit den Hanke Brothers, die älteren das Sinfoniekonzert mit der Jenaer Philharmonie. pm