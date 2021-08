Schritte gegen „Bildungsungerechtigkeit“ gefordert

Weikersheim. Sie ist mehr als „nur“ eine Schule mit sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungsausrichtung. Denn das Kollegium, die Kinder und Jugendlichen sind eine besondere Gemeinschaft, die das Prädikat „einzigartig“ verdiene, so die SPD-Bundestagskandidatin Anja Lotz. Und da Bildung eines der Kernthemen der Politikerin ist, hatte die SPD-Bundestagskandidatin und Weikersheimer Stadträtin diese Förderschule mit Bedacht für einen Info-Besuch ausgewählt.

Einen kompetenten Gast aus der Landespolitik hatte sie zum Termin mitgebracht: Den SPD-MdL Daniel Born, Vizepräsident des Landtages von Baden-Württemberg und Mitglied der Ausschüsse für Kultus, Jugend und Sport sowie Landesentwicklung und Wohnen – damit also ein ausgewiesener Experte in diesen Politikfeldern. Mit dabei war auch der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Kraft. Über den Besuch sandte uns die Partei folgenden Bericht zu:

Was Rektorin Martina Kuhn den Besuchern präsentierte, war alleine schon Grund genug, sich mit dieser Schule näher zu beschäftigen. Die Schule ist nämlich eingebettet in die Umgebung und die Bevölkerung – etwa mit dem Gemeinschaftsgarten, bei dem auch Anwohner sowie weitere Bürger mitwirken. Das Engagement des Kollegiums geht weit über die gestellten Anforderungen hinaus, denn hier werden, wie die Rektorin deutlich machte, die Kinder tatsächlich „an die Hand genommen“ und intensiv auf das spätere Leben vorbereitet.

Ein Punkt wurde wieder einmal deutlich: Da viele der Kraft-zu-Hohenlohe-Schüler aus sozial benachteiligten Familien stammen, ist häusliches Lernen mit Schwierigkeiten verbunden. „Wohnen ist teuer“ sagte Kuhn, und ein eigenes Zimmer zu haben, in dem ungestört gelernt und Hausaufgaben gemacht werden können, ist deshalb vielfach nicht möglich.

Für die Politiker eine „Steilvorlage“, denn „bezahlbares Wohnen ist ein SPD-Kernthema“, wie Lotz und Born einmütig feststellten. Beide verwiesen auf entsprechende Initiativen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene. Deutlich wurde beim Rundgang auch, dass es dringend baulicher Maßnahmen bedarf, um die Schule „auf Stand“ zu bringen. Auch, was die Einrichtung angeht – etwa die Schulküche – ist der Investitionsbedarf augenscheinlich.

Der Einzugsbereich der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule geht weit über Weikersheim hinaus. Zur Schule und zurück zu kommen, sei „geregelt, Aber alles, was darüber hinausgeht, ist schwierig“, und das betreffe auch außerschulische Aktivitäten und Treffen der Jugendlichen. Und so lege man „großen Wert“ auf die Vermittlung der nötigen Kenntnisse über den öffentlichen Nahverkehr und das richtige Verhalten als Fahrradfahrer.

„Was unsere Schülerinnen und Schüler zu leisten imstande seien, ist nach wie vor vielfach unbekannt“, so doe Rektorin. Dem stelle man sich „offensiv“ entgegen, was sich auch darin zeige, dass sich vielfach eine reguläre Ausbildung an die Schulzeit anschließe. Beim Gespräch machte die Rektorin auch deutlich, dass es unendlich schwierig sei, Personal zu erhalten. „Uns fehlen Sonderpädagogen und Fachlehrer“, sagte Kuhn. Und sie kritisierte den „enormen bürokratischen Aufwand“ - ein Thema, das, wie die Bundestagskandidatin Anja Lotz betonte, „überall angesprochen wird, egal, wo ich hinkomme“. Unter der Bürokratie „leidet ihre eigentliche Aufgabe“, stellte Daniel Born fest. Weiter machte der Landespolitiker deutlich, dass „Schule Perspektive braucht – ohne gut ausgebildete Lehrkräfte und eine adäquate Ausstattung funktioniert es nicht.“ Das von der Rektorin vorgestellte Leitbild der Schule machte auf die Besucher großen Eindruck. Der Landespolitiker zeigte sich „tief bewegt von dem, was hier geleistet wird. Sie gehen einen langen Weg zum Erfolg.“ Anja Lotz machte deutlich, dass die Stadt mehr in die Förderschule investieren müsse.

Das sage sie als Kommunalpolitikerin, aber auch als Bundestagskandidatin. „Schule und Bildung sind Zukunftsthemen, aber wir müssen sie jetzt und heute angehen.“

„Bildung ist Beziehung. Da werden wir uns die nächsten Wochen ganz ehrlich machen müssen. Denn dort, wo trotz des großen Engagements der Lehrerschaft diese Beziehungen unterbrochen oder sogar abgebrochen wurden, müssen wir neu aufbauen,“ so Born.

„Die Pandemie hat die Bildungsungerechtigkeit in unserem Land verstärkt. Wer das leugnet, verbaut die Chancen, jetzt die richtigen Schritte zu machen“, betonte Daniel Born abschließend. spd