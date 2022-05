Schottische Folklore

Weikersheim. Great Highland Bagpipe und Scottish Side Drum: Diese Instrumente sind wahrlich nicht alle Tage zu erleben. Eine Woche lang nehmen Fans der Schottischen Folklore in der Musikakademie Schloss Weikersheim an einer „piping-spring-school“ teil. Die Musikerinnen und Musiker sind bereits zum wiederholten Male in Weikersheim bei der Jeunesses Musicales Deutschland zu Gast, in der Offenheit und Neugier für Menschen und Musik aus aller Welt gelebt werden. Am Pfingstsonntag, 5. Juni, präsentieren sie sich dem Publikum: Bei schönem Wetter werden die Dudelsackspieler um 18 Uhr auf dem Marktplatz für ein Konzert Aufstellung nehmen. Der Eintritt ist frei. Bild: Veranstalter

