Schöpfung bewahren als Aufgabe

Weikersheim. Es sei „Aufgabe der Kirche, die Schöpfung zu bewahren und die Umwelt zu schützen“. Über dieses Ziel war sich die evangelische Bezirkssynode einig. Dann ging es auf den Weg zur Umsetzung. Die Grundlagen für die digital geführte Diskussion lieferte ein Referat von Siglinde Hinderer vom Umweltreferat der württembergischen Landeskirche über „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“. Sie erinnerte an die Folgen des Klimawandels: Überschwemmungen, Anstieg des Meeresspiegels und bei den Insekten ein „Artensterben, das die Erdgeschichte so nicht kennt“. Am stärksten bedroht sei die Südhemisphäre durch Sturm- und Flutkatastrophen, Abnahme von Süßwasserreserven und Nahrungsmittelproduktion sowie umweltbedingter Migration.

Einsparung und Umstellung

„Wir wollen zur klimaneutralen Kirche“, betonte die Referentin. Das könne gelingen durch Energieeinsparung und Umstellung auf erneuerbare Energien. Nicht auf den Klimaschutz zu achten, werde angesichts explodierender Preise für fossile Energien zudem teuer.

Sachgerechte Renovierung sei da ebenso gefragt wie Anpassung der Gebäudefläche und überlegtes Nutzerverhalten. Im Bereich der Mobilität könne man auf andere Fahrzeuge umsteigen und auch manche Fahrten reduzieren. Nachhaltiger Einkauf und Abfallvermeidung seien wichtig, nicht vernachlässigen dürfe man auch den Bildungsbereich. Als Einstieg in die Umweltarbeit empfahl Siglinde Hinderer Schöpfungsgottesdienste und Projekte zum Artenschutz. Mittelfristig könne man zur „fairen Gemeinde“ werden und „als Grüne-Gockel-Gemeinde“ systematisch die Schöpfung bewahren.

Wie die Kirchengemeinde Bad Mergentheim den Weg zu den Umweltqualifikationen „Grüner Gockel“ (kirchlich) und „EMAS-Umweltmanagement“ (staatlich) gegangen sei, erläuterte deren Umweltbeauftragter Manfred Gaupp.

Er nannte die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Kindergartens, bezahlt mit Geld aus unverzinslichen Anteilscheinen von Gemeindemitgliedern, das Reparatur-Café, das Verschwendung von Ressourcen verhindert, das Elektroauto der Kirchengemeinde, das über eine Ladesäule am Gemeindezentrum betankt wird, und die Aktion „Teller statt Tonne“. Sein Fazit: „Es wäre schön, wenn sich das alles auch in anderen Kirchengemeinden des Dekanats einnisten könnte“. Bad Mergentheim gebe gerne Hilfestellung.

Gemeinsam zum Gottesdienst

Erste Schritte zur Umsetzung des Gehörten klangen in der folgenden Aussprache an. Solardächer auf den großen, meist nach Süden gehenden Dachflächen der Kirchen böten sich an, doch – so wurde kritisch angemerkt – der Denkmalschutz blocke das meist ab. „Da tut sich was zwischen Ämtern und Kirche“, konnte Siglinde Hinderer beruhigen.

Das Reparatur-Café sei gefragt, erfuhr man. Vorgeschlagen wurde eine Mitfahrgelegenheit zum Gottesdienst im Nachbarort, gesteuert per App, oder ein Bustransfer durch ein Taxiunternehmen.

Den Blick auf die Weite der Kirche richtete Prof. Dr. Martina Klärle, Schäftersheim, Mitglied der württembergischen Landessynode.

„Wir werden als Kirche gebraucht“, betonte sie, „in einer Zeit, wo die Welt bedrohlich ist“. Christen könnten überzeugen durch die Art ihres Miteinanders, durch echte Nächstenliebe. Im Klimabereich bedeute das auch, dass man sich Regelungen unterwerfe, um sich gegenseitig zu schützen. „Nicht zerstören, sondern erhalten!“ Vielleicht, so schlug Klärle vor, könne sich ja demnächst der Bezirkskirchentag nicht nur mit den Gefahren, sondern auch mit den Chancen des Klimawandels befassen. peka