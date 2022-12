Schönes Weihnachtsgeschenk

Weikersheim. Wie jedes Jahr werden Projekte durch die Bürgerstiftung gefördert, nachdem das fünfköpfige Gremium der Bürgerstiftung die Einreichungen dahingehend geprüft hatte, ob die Voraussetzungen für eine Förderung gegeben sind.

Traditionell vor Weihnachten vergibt die Bürgerstiftung Weikersheim dann symbolisch einen Scheck für geförderte Projekte. Trotz der nach wie vor anhaltenden mageren Zinssituation freute sich der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Hans-Martin Pösch, dass wieder eine gewisse Summe ausgeschüttet werden konnte.

Gleichwohl kamen in diesem Jahr sechs Vereine und Institutionen in den Genuss finanzielle Unterstützung durch die Bürgerstiftung Weikersheim in Anspruch zu nehmen.

So erhält die Weikersheimer Eine-Welt-Gruppe für die Sanierung der Außentreppe ihres Verkaufsladens im „Strecker-Haus“ in der Wilhelmstraße einen Zuschuss in Höhe von 600 Euro. Barbara Hofmann als Vertreterin der Eine-Welt-Gruppe bedankte sich vielmals und hatte sogar zu diesem Anlass selbst gebackene Plätzchen als Dankeschön mitgebracht.

Der TSV Laudenbach 1903 möchte das Dach seines Vereinsheims ausbauen, um neue Räumlichkeiten für die Vereinsmitglieder zu schaffen und bekommt dafür eine Förderung in Höhe von 500 Euro. Harald Götz bedankte sich sehr als auch seine beiden Mitstreiter Klaus Mangold und August Wirth.

Die Katholische Kirchengemeinde Laudenbach bekommt für ihren Kindergarten einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro für die Anschaffung neuer Spielgeräte. Elternbeiratsvorsitzende Helen Reuter nahm den Scheck dankend entgegen.

Die Dorf-Initiative Neubronn erhält für die Anschaffung von Infotafeln „Umwelt und Natur“ des Rundwanderwegs einen Scheck über 200 Euro. Ulrich Lang und Wilhelm Dollmann von der Dorf-Initiative bedankten sich herzlich für die Förderung.

Die Musikkapelle Laudenbach benötigt eine finanzielle Unterstützung für die Förderung ihrer Jugendarbeit in Höhe von 200 Euro. Dafür sollen unter anderem Noten und Uniformen gekauft werden. Der Vorsitzende Joachim Neef kam mit den zwei jungen Musikerinnen Pia Dietzel und Antonia Muhler zur Scheckübergabe und auch sie waren sichtlich erfreut über den Zuschuss.

Zu guter Letzt möchte die Ortschaftsverwaltung Honsbronn ein Handlauf-Geländer im „Kneipp-Becken“ anbringen lassen und erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro. Ortsvorsteher Franz-Josef Dertinger kam mit Karin Deeg ins Rathaus und auch sie freuten sich.

Alle Projektteilnehmer bedankten sich nochmals bei der Bürgerstiftung Weikersheim für die finanzielle Unterstützung ihrer jeweiligen Projekte. Dies sei ein schönes Weihnachtsgeschenk, das die Anerkennung ihres Engagements dokumentiere.

Bürgermeister Nick Schuppert dankte allen sehr für ihr ehrenamtliches Engagement und unterstrich die Bedeutung ihrer Arbeit für das gesellschaftliche Miteinander. Dies sei für die Allgemeinheit von großer Bedeutung. Die Bürgerstiftung Weikersheim fördert Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Natur- und Umweltschutz sowie Sport.

Im kommenden Jahr gibt es wieder die Chance, eine Projektförderung zu beantragen. Der Antrag ist auf der Homepage der Bürgerstiftung Weikersheim herunter zu laden. Angeregt durch eine Weikersheimer Bürgerin ruft die Bürgerstiftung dazu auf, die Energiepauschale beziehungsweise den Inflationsausgleich, die Bürger überwiesen bekommen haben und eigentlich nicht brauchen, für Menschen zu spenden, die diese Summe aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse dringend benötigen. Der Vorstand der Bürgerstiftung wird dann auswählen, wem die Hilfe zugutekommen wird. pm