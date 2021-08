Schönen Ort gemeinsam genießen

Weikersheim. Sommerzeit ist Gartenzeit. Im Gemeinschaftsgarten „ZAMwachsen“ hinter der Förderschule wächst und gedeiht es wunderbar.

Die Hochbeete sind voll mit Tomaten und anderem Gemüse und die Kartoffeln haben sich gut entwickelt. Kürbis, Bohnen und Mais haben das große Terrassenbeet erobert.

Start am 20. August

Es ist nun Zeit, das schöne Ambiente zu genießen, aber auch ein bisschen in die Zukunft zu denken. Ab jetzt soll es einmal im Monat ein gemeinsames Kaffeetrinken im Garten geben. Das erste Mal wird es am Freitag, 20. August, um 15 Uhr stattfinden.

Alle Menschen aus Weikersheim und Umgebung sind willkommen. Gut wäre es nicht nur Freunde mitzubringen, sondern auch Geschirr und am besten auch etwas zum Essen und Trinken.

Aber auch spontane Besuche sind willkommen; das Mitbringen ist keine Voraussetzung.

Viele Ideen

Es gibt viele Ideen, was im Garten alles gemacht werden könnte. Workshops zum Bäumeschneiden, eine Pflanzentauschbörse, Insektenfutter säen, Bänke und Tische bauen und vieles mehr. Wer Lust habe, mitzudenken, mitzugestalten und mitzuplanen sei hier richtig – ebenso wie all jene, die sich einfach an einem schönen Ort entspannen möchten, heißt es in einer Pressemitteilung.