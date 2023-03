Schnelle Erstversorgung in akuten Notfällen

Weikersheim. Bereits im Sommer 2022 beschlossen Vorstand und Hauptausschuss des TSV Weikers-heim, zwei Defibrillatoren anzuschaffen: Einen für das Sportgelände an der Tauber und einen an zentra-ler Stelle zwischen den Sporthallen auf dem Schulgelände. Durch die Anbringung an öffentlich zugängli-chen Stellen sollten die Geräte nicht nur Vereinsmitgliedern sondern allen Nutzern des Sportgeländes, der Sporthallen und den Schulen zugute kommen. Sie dienen der schnellen medizinischen Erstversorgung in akuten Notfällen und sollen auch für Laien leicht handhabbar sein – mit akustischen und optischen Bedienungshinweisen – so dass man „mit ihnen nichts falsch machen kann!“.

Aufgrund produktionstechnischer Lieferschwierigkeiten des Herstellers (globaler Chip-Mangel) verzögerte sich die Auslieferung der „Automatisierten externen Defibrillatoren (AED)“ dann aber bis in den Januar 2023. Nachdem die Geräte durch handwerklich versierte Experten des TSV Weikersheim in Eigenregie fachkundig und sicher angebracht waren, konnte schließlich Anfang März die notwendige Erst-einweisung und Inbetriebnahme durch einen vom Hersteller beauftragten Schulungspartner stattfinden.

Dazu reiste eigens Thomas Witzel von der Johanniter-Unfall-Hilfe, Leiter der Bereitschaften Bayern in Würzburg, an und machte die anwesenden TSV-Vertreter mit den Geräten vertraut. Die beiden Defibrillatoren sind neuester Bauart und speziell für ungeschulte Anwender entwickelt. Sie führen den Nutzer „sicher und zuverlässig Schritt für Schritt durch den Prozess der Wiederbelebung bei Herzstillstand“.

Die Geräte analysieren den Herzrhythmus des Patienten und entscheiden dann selbstständig, ob ein Schock nötig ist oder nicht. Die Anwendung, machte Experte Thomas Witzel deutlich, ist denkbar einfach: Man muss nach dem Öffnen des Deckels nur den akustischen und optischen Anweisungen folgen – der Defibrillator spricht und führt so den Anwender durch den lebensrettenden Vorgang.

Zusätzlich zu der nicht unbeträchtlichen Investition in die beiden hochmodernen Hightech-Medizingeräte hat der TSV Weikersheim inzwischen auch Wartungsverträge für die Geräte abgeschlossen, um eine dauerhafte und langfristige Betriebssicherheit zu gewährleisten. wrf