Schneewittchen mal anders

Weikersheim. Das Theater Liberi gastiert am Freitag, 19. November, um 16 Uhr mit „Schneewittchen – das Musical“ in der Tauberphilharmonie in Weikersheim. Der zeitlose Märchenklassiker der Brüder Grimm wird als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht.

„Es kribbelt“, sagt Lars Arend, der die künstlerische Gesamtleitung innehat, mit Blick auf die bevorstehende Saison. Nach 567 langen Tagen ohne eine einzige Vorstellung geht das Theater Liberi wieder mit seinen fünf verschiedenen Produktionen auf Tournee. Einer von insgesamt 65 Spielorten der Schneewittchen-Tour: die Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Das Theater Liberi kommt nach Weikersheim. © Böhme

Das Tourneetheater aus Bochum ist bekannt für seine fantasievollen Familienmusicals. Seit 2008 werden jedes Jahr über 420 Vorstellungen in ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz absolviert, im Gepäck wechselnde Musicalversionen fünf bekannter Kinderbuchklassiker.

„Unsere Idee war es immer das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür zu bringen. Wir sind überglücklich, dass das jetzt wieder möglich ist“, so Arend. „Natürlich erwartet uns eine ganz besondere Saison, aber wir haben die Pause genutzt und sind voller Vorfreude. Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder Publikum bei unseren Shows begrüßen zu dürfen. Der Zauber des Theaters funktioniert live schließlich am besten.“

Die Zuschauer erwartet eine temporeiche und humorvolle Version der bekannten Geschichte. Die mitreißenden Songs aus Soul, Pop, Swing und sogar Punk werden von ausgebildeten Musicaldarstellern stimmgewaltig auf die Bühne gebracht, unterstrichen von abwechslungsreichen Choreografien. Märchenhafte Kostüme und fantasievoll illuminierte Bühnenelemente versetzen das Publikum direkt in den verwunschenen Märchenwald und in das düstere Schloss der bösen Königin.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

Für die Veranstaltung gilt ein Hygiene-Schutz-Konzept. Eine Übersicht der vor Ort geltenden Maßnahmen unter www.theater-liberi.de/corona.

Die Maßnahmen werden kontinuierlich an die Landesverordnung angepasst, so dass es jederzeit zu Änderungen kommen kann.

