Schloss Weikersheim bietet im Garten Entspannung pur

Weikersheim. Im barocken Garten von Schloss Weikersheim lässt sich der Alltag vergessen, das viele Grün genießen und zugleich eine Reise in die Vergangenheit machen: genau richtig für einen Ausflug am Montag, 15. August, dem Tag der Erholung.

Graf Carl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim und seine Frau schufen diesen Garten zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Ein besonderer Besuchsanreiz ist die Ausstellung mit 190 Arten von Fuchsien – ein farbenprächtiger Hingucker.

Viele wissen es nicht, aber Erholung ist ein Menschenrecht. Laut Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch „das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.“ Der 15. August, der internationale Tag der Erholung, bietet eine gute Gelegenheit dieses Menschenrecht auszuüben. Und damit er auch wirklich erholsam ist, braucht man gar nicht weit zu fahren. Der Schlossgarten von Schloss Weikersheim bietet einige Möglichkeiten, um in der Natur zur Ruhe zu kommen. Bereits der Weg dahin kann Erholung sein. Bis in den Obstgarten führt etwa der Nachtigall-Rundweg, der außergewöhnliche Aussichten auf das Schloss und den Schlossgarten verspricht und an der Tauber entlangführt. Ein Besuch des Schlossgartens gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Besucherinnen und Besucher fühlen sich zurückversetzt in das 18. Jahrhundert, die Zeit des Barock. Wie für diese Zeit typisch, gibt es überall etwas zu entdecken: spiegelnde Wasserflächen, aufwendig dekorierte Springbrunnen und zahlreiche Figuren. Die meisten sind Originale. Sie wurden im 18. Jahrhundert aus Sandstein angefertigt und zeigen Götter und Heldenfiguren aus der Zeit der griechischen und römischen Antike. Besonders selten ist die Zwergengalerie. Mit dem barocken Schlossgarten sollen sich Graf Carl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim und seine Frau einen Traum erfüllt haben. Dementsprechend überließ das Ehepaar bei der Planung nichts dem Zufall. Bei der Pflege richten sich die Gärtner auch heute noch nach den Pflanzplänen aus dem 18. Jahrhundert. Im Zentrum der Anlage steht der Herkulesbrunnen. Den Abschluss der Anlage bildet die Orangerie. Für den Grafen war es nicht nur ein Ort, an dem mehrere Hundert Zitruspflanzen, Lorbeer, Granatäpfel, Feigen, Zypressen, Dattelpalmen und Aloen in Kübeln und Töpfen überwintern konnten. Die beiden Flügel haben eine Länge von 100 Metern, große Rundbogenfenster, Säulen und Balustraden mit Steinfiguren – sie waren ein wichtiges architektonisches Element.

Im Themenjahr 2022 der Staatlichen Schlösser und Gärten, das unter dem Motto „Liebe, Lust und Leidenschaft“ steht, lohnt es sich besonders, die offensichtlichen und verborgenen Schätze von Schloss Weikersheim zu erkunden. Es gilt als das schönste der hohenlohischen Schlösser.