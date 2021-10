Aufgrund von Sanierungsarbeiten sind die historischen Räume in Schloss Weikersheim am 26. und 27. Oktober und vom 9. bis 12. November für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Schlossgarten ist in dieser Zeit zu den regulären Öffnungszeiten für Gäste geöffnet. Mit Ausnahme der Schließtage gelten bis zum 31. Oktober die Sommeröffnungszeiten; ab 1. November kann das Schloss und der Schlossgarten

...